Vizita „neoficială” a lui Serghei Șoigu în Moldova este o umilire a suveranității statului moldovean

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debutează azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Românca o înfruntă pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va începe în jurul orei 20:30.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul...

În Moldova, Occident dar și tuturor celor care vor să vadă, le-au fost demonstrate limitele reale ale puterii prim-ministrului. Maia Sandu are în fața sa o alegere foarte dificilă: fie să accepte rolul de șef al guvernului, a cărui putere este limitată substanțial în probleme de securitate națională și suveranitate, fie să refuze coaliția cu colaboraționiștii.

Sub controlul lui Dodon - adică Kremlinul – trec cele mai importante instituții de forță. Premierul Maya Sandu nici măcar nu a fost informat despre vizita lui Șoigu. Șeful departamentului militar al țării ocupante se comportă la Chișinău - și cu atât mai mult la Tiraspol – ca un adevărat stăpân.

Cum în general a fost posibilă o astfel de umilință a suveranității statului moldovenesc? Liderii departamentului militar rus nu și-au permis să vină la Chișinău nici atunci când președintele comunist Vladimir Voronin era la putere, care în prima perioadă a domniei sale nu era un aliat mai puțin loial al Moscovei decât este astăzi Igor Dodon. Atât la Moscova, cât și la Chișinău erau conștienți de faptul că există „linii roșii” care nu puteau fi rupte. De această dată, „linia roșie” a fost încălcată în mod deliberat și conștient. Vizita lui Shoigu a fost una dintre primele consecințe reale ale creării unui guvern de coaliție al forțelor politice pro-europene conduse de premierul Maya Sandu și socialiștii pro-ruși ai președintelui Dodon.Când s-a format coaliția, am avut ocazia să avertizez pe moldoveni că dezoligarchizarea țării și îndepărtarea de la putere a „eminenței ceunișii” al Moldovei, Vlad Plahotniuc, este bineînțeles un lucru bun, dar participarea Rusiei la acest proces poate duce la rezultatul exact opus - crearea unui regim oligarh pro-rus, pe care nimeni nu-l va zdruncina. Pentru că principalul oligarh al Moldovei nu va fi un oarecare Plahotniuc. Principalul oligarh al Moldovei va fi Vladimir Putin.Politicienii occidentali care negociat cu Rusia stabilizarea situației în spațiul post-sovietic, se pare că încă mai trăiesc cu iluzia că Moscova va respecta angajamentele asumate. Acești politicieni îmi amintesc de Napoleon la Moscova, care aștepta cheile orașului, dar a primit un traversarea de lângă Berezino. Aceeași soartă îi așteaptă pe oricine care așteaptă ca, Kremlinul va juca după reguli. Kremlinul nu joacă după reguli. Kremlinul joacă pentru rezultat.

În realitate, am asistat la un eveniment cu adevărat istoric în spațiul post-sovietic. Pentru prima dată în 28 de ani, ministrul rus al apărării a vizitat o țară, a cărei parte a teritoriului se află sub ocupație militară rusească efectivă - chiar dacă la Moscova preferă să vorbească nu despre ocupanți, ci despre trupele de pacificare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)