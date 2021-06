Vlad Bătrîncea, fruntaș comunist și repetent la școală. Acuzat că face parte din comunitatea gay LGBTQ

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 de zile după Înviere. Este cea mai importantă sărbătoare creștină, care are loc după Paște.

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația sovietică a Basarabiei anexată prin forță cu un an înainte.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația sovietică a Basarabiei anexată prin forță cu un an înainte.

Comparativ cu anii precedenți, când Batrîncea a deținut pe rând o cotă de o treime dintr-un apartament, apoi o treime dintr-un teren agricol, proprietăți care dispar din declarația sa de avere pe 2017, fără a fi indicat modul de înstrăinătare, deputatul socialist a declarat o nouă proprietate – o treime dintr-un apartament cu suprafata de 90 de metri pătrați. Deputatul a indicat că acest imobil are o valoare de 575.145 de lei, circa 29.500 de euro, şi l-ar fi obţinut prin moştenire.

În 2016, conform declarației de avere, a declarat drept venituri 205.774 de lei din salariul de deputat. În ceea ce privește bunurile imobile, situația se schimbă. A dispărut din declarație de avere cota de o treime din apartamentul deținut cu un an în urmă, fără a fi declarată valoarea unei eventuale tranzacții, dar apare în document o cotă de o treime de teren trecut la categoria agricolă.

De asemenea, Batrîncea a donat pentru PSRM, în campania electorală pentru localele din 2015, nu mai puțin de 82.500 de lei , mai mult de jumătate din salariul său din acel an.

În această privință, el ne-a spus că nu are nicio firmă. După ce a fost ales deputat pe lista PSRM, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2015, a declarat venituri din salariul de deputat în valoare de 157.763 de lei. După primul an de mandat, Batrîncea a declarat că este proprietatul a o treime dintr-un apartament și un cont în bancă, deschis în 2015, fără a da alte amănunte.

Wikipedia însă îl prezintă ca „politician şi jurist” din R. Moldova. Pe acelaşi site, sub fotografia lui se menţionează că şi-ar fi făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Slavonă. Iuri Frunză, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Slavone, a declarat pentru „Jurnal de Chișinău” că Batrîncea a învăţat într-adevăr la această universitate, pe care a absolvit-o în 2010. În 2011, chiar a obţinut licenţa de master în Drept Internaţional.

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

