Vlad Bilețchi (AUR): A venit timpul pentru o resetare, pentru o forță politică nouă, tânără, care să încununeze aspirațiile tuturor celor care simt românește

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

„Vreau să transmit un mesaj tuturor fraților de peste Prut, tuturor românilor de pretutindeni. Este 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu Țara. Ziua când deputații din Sfatul Țării au făcut ceea ce trebuia să se facă, au adus Basarabia la trupul țării. Vom fi iarăși ce am fost, și mai mult decât atât. Prutul este un râu intern al națiunii noastre și, mai devreme sau mai târziu, vom uni malurile de Prut. La mulți ani, frați basarabeni”, a declarat George Simion pentru TVR Moldova.

George Simion, celălalt lider AUR, nu a fost prezent la Chișinău, deoarece are interdicție de intrare în Republica Moldova după ce, în 2018, a fost expulzat și declarat indezirabil pe o perioadă de 5 ani, adică până în 2023,de către regimul prorus de dincolo de Prut.

Este o forță în devenire. Vlad Bilețchi, președinte AUR Republica Moldova: La lansare a fost prezent și copreşedintele AUR, senatorul român Claudiu Târziu. „ Alianța pentru Unirea Românilor scrie istorie pe ambele maluri ale Prutului. Peste 40 de deputați AUR au venit astăzi în Republica Moldova pentru a celebra acest moment istoric și pentru a transmite mesajul că românii din Basarabia sunt așteptați acasă, în România Mare. Credința, familia, națiunea și libertatea sunt valorile și principiile pe care le promovăm în România, iar de azi înainte, acestea vor sta la loc de frunte și pe acest mal al Prutului. Nu am venit să dezbinăm, ci să chemăm la unitate națională ”, a declarat Târziu.

Evenimentul de la Chișinău a început cu un Te Deum și cu sfințirea biroului parlamentar al deputaţilor George Simion şi Boris Volosatîi, „la care vor putea veni toți cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”. „ Nu suntem încă un partid unionist pe scena politică moldovenească ” În discursul său, președintele Alianței pentru Unirea Românilor din Republica Moldova, Vlad Bilețchi, a declarat că AUR nu va reprezenta încă un partid unionist pe scena politică ven it cu scopul de a dezbina mișcarea pro-românească : „Pentru a evita orice speculații, nu suntem încă un partid unionist pe scena politică din Republica Moldova. Partidul Popular Românesc a devenit și s-a transformat astfel în Alianța pentru Unirea Românilor”. A venit timpul pentru o resetare, pentru o forță politică nouă, tânără, care să încununeze aspirațiile tuturor celor care simt românește. Alianța pentru Unirea Românilor nu este un partid de duzină, nu este o nouă formațiune de unică folosință, nu este o anexă a cuiva și nici un simplu colector de voturi.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)