Vlad Bilețchi (AUR): CEC a demonstrat încă odată că este o instituție subordonată politic

Am urmărit zilele trecute un mesaj patetic lansat de politician de dreapta, în care încerca să ne convingă că anume POPORUL va alege cine vor deputați în următorul...

„Totodată, consider că trebuie să fim echilibrați. Nu avem nimic împotriva României. România este partenerul nostru strategic, este partenerul comercial nr.1. Ce-i...

"Această mișcare a organizatorilor nu este cea mai inspirată, are, evident, iz politic și discreditează tot ce ar trebui să reprezinte un astfel de premiu, care poartă răsunătoarea...

Analistul politic din România, Dan Dungaciu susține că AUR are șanse mari să ajungă în viitorul Parlament de la Chișinău și că de acest partid va depinde câtă Rusie va...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de...

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

BECS propune cota zero pentru venitul reinvestit în următorii cinci ani.

„CEC este o instituție independentă și orice presiune asupra membrilor acesteia este inadmisibilă. Am rămas surprins de reacția publicată pe pagina oficială a Guvernului cu privire la numărul secțiilor de votare peste hotare aprobate de CEC. Mă disociez de această reacție, care...

Prin acest gest, CEC continuă batjocura față de cetățenii din diaspora, dorind să ne ungă ochii cu această “soluție de compromis” și să ne reducă la tăcere. Nu, domnilor! Noi nu acceptăm jumătăți de măsură, pentru că cei din diaspora, care au plecat în căutarea unei vieți mai bune, nu pot fi prostiți cu “7 secții în plus”. Astăzi, CEC a demonstrat încă odată că este o instituție subordonată politic. Sub presiunea societății, au majorat numărul de secții, deci posibilități și resurse există!

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

