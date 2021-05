Vlad Bilețchi: AUR nu negociază peste capul moldovenilor

1. Am înțeles din spațiul public că, în realitate, oferta înaintată de Octavian Țîcu de formare a unui bloc electoral unionist nu a existat de fapt, aceasta este realitatea cruntă (să fim sinceri cu toții, chiar dacă noi am sperat). Decizia nu a fost una a partidului, ci personală a celui care deține ștampila și eu personal consider că liderul unui partid politic trebuie să țină cont de opinia celor din jur. AUR este un partid parlamentar cu 44 de senatori și deputați, un partid puternic care se va bate pentru români așa cum face peste tot spațiul românesc;

2. AUR este un partid politic care nu negociază peste capul moldovenilor (românilor) și interesul lor este mai presus decât orgoliile personale. Nu vom admite ca bunii români să nu fie corect reprezentanți sau să fie sechestrați de conducerea unui partid sau altul. Tocmai de aceea declar încă o dată că toți românii de bună credință sunt așteptați în proiectul AUR și care nu are legătură cu bătălia electorală din 11 iulie 2021, ci cu dreptul la o viață mai bună, cu dreptul la UNIRE al tuturor românilor, de pe cele două maluri de PRUT;



3. Știm că există încă neîncredere, dar aceasta va dispărea pe măsură ce noi vom demonstra și prin fapte. Să nu uităm că în România tot ce am promis am și făcut: nu am făcut alianță cu niciun partid, nu am cheltuit bani din subvenția publică și vom face un spital, George Simion își donează lunar 90% din salariu unor cauze sociale și trăiește cu același venit cu care trăiește românul de rând. Nu suntem interesați de sondajele de opinie, am avut parte de ele și în România, am avut parte și avem și de presă ostilă, românii sunt mai deștepți decât cred așa-zișii strategi;



4. AUR a propus un program politic, economic și social, un program care are drept scop ajutorarea antreprenorilor moldoveni, ajutoritățile locale și să reabiliteze clasa politică, atât cât se poate. Ne vom ține de acest program și îl vom completa. Cei care spun că nu sunt bani vă mint: undeva aproape de 2 miliarde de euro sunt aduși anual în Republica Moldova, oficial și neoficial, de moldovenii plecați din țară; acești bani sunt apoi impozitați și apoi furați. Bani sunt să facem investiții și nu doar să stăm să cerșim motorină, vaccinuri și alte chestii similare; îmi este rușine că președintele meu, pe care l-am ales, să primească cu fanfară militară motorina trimisă de România (este bine că o trimite, mulțumim de ajutor, dar împăratul este gol).

Vreau să avem mai multă demnitate și să oprim jaful și atunci avem bani de tot ceea ce AUR și-a propus. Nu mai vorbim de ajutoarele financiare europene ce pot veni prin familia conservatoare din care AUR face parte sau din România.