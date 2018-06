Președintele Asociației Onoare, Demnitate și Patrie (ODIP), Vlad Bileţchi, este dedicat de patru ani cauzei Reunirii. El a organizat, alături de tinerii unioniști, zeci de evenimente şi acţiuni de amploare, cu scopul de a trezi conştiinţa naţională a românilor din Basarabia.

După alegerile prezidențiale din 2016, Bilețchi a pus la cale proteste anti-Dodon, pentru care a ajuns în judecată, însă a câștigat toate procesele. Tot el a depus o plângere la procuratură, după ce a fost agresat verbal și fizic de către deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco. În interviul de mai jos, Vlad ne povestește cum a devenit unionist și de ce apără această idee.



- Cine ți-a insuflat dragostea față de neamul românesc?

- Această dragoste mi-a fost insuflată de mic copil. Am fost crescut într-o familie unionistă, iar bunicul meu s-a numărat printre primii intelectuali care au votat pentru limba română în cadrul Academiei de Științe. La noi acasă se vorbea mereu românește, aveam mici lecții educative de istorie, și de mic copil am știut că suntem români și că Țara mea e România. Patriotismul mi-a fost cultivat în anii de școală, întrucât am studiat la unul din cele mai proromânești licee din capitală, „Gheorghe Asachi”. Acolo era ceva normal să marcăm în fiecare an 1 decembrie şi 27 martie, să-i comemorăm pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, pe Grigore Vieru, Ion Vatamanu etc. Plecând de pe băncile școlii, am simțit nevoia să continui ceea ce am învățat până atunci. Astfel, în 2014, am pus bazele asociației ODIP, care semnifică onoare, demnitate și patrie. Eram un grup mic de tineri entuziaști, care doreau să schimbe societatea în care trăim prin educarea corectă a tinerei generații și prin promovarea valorilor naționale românești. A urmat o perioadă în care pot spune ferm că am scris istorie – zeci de flashmoburi, marșuri şi alte evenimente, cu sute de voluntari implicați în munca pentru Unire.



„George Simion m-a motivat întotdeauna prin energia și elanul său”

„Nu poți fi unionist pe jumătate de normă”

„Vom bate la aceeași poartă de zece ori”

„Privesc cu dezamăgire la disensiunile dintre unioniști”

- Având în vedere faptul că lipsa de informare corectă e cea mai mare problemă cu care se confruntă societatea din R. Moldova, scopul nostru primordial este să aducem adevărul în casele oamenilor. Mă refer aici la cea mai mare campanie de informare unionistă, Caravana Unirii, care în această vară va ajunge la cea de-a treia ediție. Am vizitat sute de sate, am mers din casă în casă, de la om la om, și i-am informat despre beneficiile Unirii. Am vrut să ajungem până la firul ierbii, explicându-le oamenilor, simplu și onest, adevărul istoric. A fost una dintre cele mai răsunătoare campanii de informare, realizată cu ajutorul diasporei, care ne-a susținut și ne-a încurajat, inclusiv financiar. În afară de aceasta, aș menționa marșurile pentru Unire, care au scos în stradă mii, iar uneori zeci de mii de oameni. Prin cea mai recentă manifestație unionistă, Marea Adunare Centenară, care a avut ecou în toată lumea, am reușit să transmitem la nivel mondial mesajul că R. Moldova vrea acasă, în România Mare. Impactul a fost într-atât de mare, încât pe 27 martie, în cadrul ședinței solemne a Parlamentului României, s-a cerut Unirea, ceea ce la fel reprezintă o victorie istorică. Aș aminti și de campania noastră „Unirea prin cultură”, în cadrul căreia donăm instituțiilor de învățământ câte un set de plăcuțe cu citate ale marilor patrioți ai neamului românesc. Sigur, nu putem uita nici de evenimentele organizate cu scopul de a trezi conștiința națională a românilor din Basarabia: „De Dragobete iubește Românește”, „Niciun Profesor fără Mărțișor”, precum și omagiile dedicate lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici sau victimelor războiului de pe Nistru. În prezent, suntem implicați activ în reabilitarea complexului memorial „Cimitirul Eroilor din Chișinău”, care, din cauza indiferenței umane, se află într-o stare deplorabilă.- Bineînțeles, avem o colaborare fructuoasă, în special cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012. Împreună cu George Simion, care m-a motivat întotdeauna prin energia și elanul său, am făcut activități de excepție. George are un spirit puternic, care îi mobilizează și pe cei din jur.- Când îți dorești ceva cu adevărat și depui suflet în ceea ce faci, nu poți să te mai oprești. Nu poți fi unionist pe jumătate pe normă. Să fii unionist înseamnă să te dedici trup și suflet cauzei naționale, să lupți cu sistemul imperfect și să reziști oricăror greutăți. După prezidențialele din 2016, am pornit una dintre cele mai dure lupte împotriva nedreptății, dar am câștigat toate dosarele. Chiar dacă socialiștii folosesc cele mai murdare mijloace pentru a rămâne în fotolii, ulciorul nu merge de multe ori la apă și viața le așază pe toate la locul lor. Când vom fi în România Mare, toți cei care au trădat neamul și au mințit își vor găsi „nașul”. Indiferent de piedici, munca noastră va continua până la Unire și chiar mai mult. Dacă nu noi, atunci cine?- Vorbeam adineaori despre importanța campaniilor de informare. Dacă discuți cu fiecare om în parte și afli ce-l doare, și încerci să combați dezinformarea, numărul unioniștilor crește. Cu fiecare zi în care este alimentat acest stat artificial și cetățeanul vede că promisiuni sunt multe, dar fapte puține, se înțelege că altă soluție decât Unirea nu există. Zilnic întâlnesc oameni, inclusiv vorbitori de limbă rusă, care îmi spun că R. Moldova moare văzând cu ochii și că unica soluție pentru un trai mai bun este Reunirea. Cel mai recent sondaj realizat în Capitală arată că 55% din chișinăuieni își doresc Unirea. Oamenii se trezesc și sunt puși în fața a două soluții – ori pleacă la muncă în Europa, ori rămân aici și luptă pentru un viitor mai bun, care poate fi doar în România.- Timp de sute de ani, oamenii au fost mințiți și manipulați. Când în fiecare zi ți se spune că vorbești o limbă inexistentă, când te învață la școală o istorie străină și ți se fac promisiuni deșarte, ajungi să crezi toate minciunile și să trăiești într-o lume iluzorie. Anume cu această propagandă ne luptăm până astăzi. Și e foarte greu să îi spui unui om, care toată viața a fost mințit, că minciuna este o iluzie. E vina sistemului, care a tolerat aceste lucruri. Dar noi suntem tineri, ambițioși și nu cedăm atât de ușor. Dacă va fi necesar, vom bate la aceeași poartă de zece ori pentru a spune adevărul. Iar acest adevăr nu a fost construit de noi, ci este spus de marii eroi ai neamului românesc, care și-au dat viața pentru Patrie.- Într-adevăr, suntem într-un an în care avem șansa să scriem istorie. Marea Adunare Centenară a demonstrat că suntem o forță și că Unirea va avea loc. Când se va întâmpla, depinde doar de felul în care ne vom implica noi. E ușor să stai în fața computerului și să critici, dar ieși în stradă! Ajunge cât am dormit și am stat în zona de confort. Urmează acțiuni concrete. Vorbesc despre cea mai mare campanie de colectare a semnăturilor pentru Unire, când ne dorim să ajungem la peste un milion de semnături în favoarea Unirii. În această vară, vom continua Caravana Marii Uniri și planificăm să ajungem în toate satele din R. Moldova. Anul acesta, Unirea va fi pe ordinea de zi și a politicienilor, care trebuie să conștientizeze că, dacă vor continua să ne cu alimenteze minciuni și iluzii, își vor pierde credibilitatea. Planificăm acțiuni grandioase, despre care vă vom anunța ulterior.- Sunt niște alegeri foarte importante, de care depinde orientarea geopolitică a R. Moldova. Aceste alegeri vor fi și testul de maturitate al politicienilor unioniști, care vor trebui să dea dovadă de unitate. Privesc uneori cu dezamăgire la orgoliile partinice, la disensiunile dintre unioniști, și constat că suntem mai dezbinați ca niciodată. Nu mai avem timp de răfuieli politice. Văzând că stânga politică este foarte coagulată, îi vom permite să câștige și să mintă în continuare oamenii?

- Crezi că elita politică de la Chișinău va fi de acord cu decizia Parlamentului României care, la 27 martie, a spus DA Unirii?

- E greu de spus... Timp de 27 de ani de la independență, R. Moldova încă nu a avut politicieni capabili să scrie istorie. Dar nu e totul pierdut. Vine o nouă clasă politică, care va scoate din rădăcini jugul străin și va aduce schimbarea pe care o așteptăm.