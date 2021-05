Vlad Bilețchi: Suntem singura forță care nu va face niciodată alianță cu PSRM / VIDEO

„Noi, cei de la AUR, suntem singura forță, care niciodată, sub nicio formă, nu va face coaliție cu socialiștii”. Este declarația președintelui Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, Vlad Bilețchi.



În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Jurnal TV, liderul unionist a condamnat aranjamentele politice, care au început să fie deja făcute de unele formațiuni și a condamnat partidele care au declarat anterior că luptă împotriva lui Dodon, însă au făcut coaliție cu ei.

„Nu demult am avut 9 mai, suntem în pandemie, nu avem drumuri, salarii, pensii, oamenii pleacă peste hotare. Nu avem vaccin, întrucât Republica Moldova a bătut recordul la cerșit. Nu am reușit bine să scăpăm de dracu (n.r.Plahotniuc) și am dat de tatăl său, mă refer aici la Dodon. În această situație, nu putem împărți deja vrabia de pe ram. S-au început deja aranjamentele politice, ceea ce ne provoacă dezgust.

Noi, unioniștii, întotdeauna am luptat cu Dodon și suntem singura forță care niciodată, sub niciun aspect, nuva face alianță cu ei, spre deosebire de alte forțe politice care de dragul anumitor „scopuri” supreme sunt gata să facă alianță cu ei”, a declarat Vlad Bilețchi.

În aceeași ordine de idei, Bilețchi l-a întrebat pe reprezentantul PAS, Dumitru Alaiba, dacă PAS va semna un angajament prin care își asumă că nu vor face alianță cu PSRM, Partidul Șor și blocul electoral „Renato Usatîi”.

„Am înțeles corect că PAS nu va semna angajamentul că o să facă alianță cu PSRM, Șor și Usatîi, așa cum s-a făcut în 2019? Domnul Grosu a declarat că în aceste alegeri anticipate, PAS nu va semna acordul prin care își asumă public să nu facă alianță cu socialiștii”, l-a întrebat Vlad Bilețchi pe Alaiba.

„Nu despre asta a fost acea coaliție din 2019. Dacă acest angajament va fi lansat, o să-l discutăm”, a răspuns reprezentantul PAS.

„Am înțeles, nu aveți un răspuns clar”, a conchis Bilețchi.