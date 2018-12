Vlad Cubreacov: cele 127 de biserici ortodoxe românești din Ucraina trebuie să revină la sânul Bisericii Ortodoxe Române

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

De asemenea, este necesar să reținem că Episcopia Basarabiei de Sud (fostă a Cetății Albe - Ismail), cu reședința actuală în municipiul Cahul, are drept de jurisdicție în partea basarabeană a euroregiune româno-moldo-ucraineană Dunărea de Jos, iar Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului), cu reședința în municipiul Bălți, are drept de jurisdicție în nordul istoric al Basarabiei, peste comunitățile care solicită benevol revenirea la sânul Mitropoliei Basarabiei, respectiv, al Patriarhiei Române.

Ramurile care s-au unit într-o singură structură au următoarea configurație: BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ – PATRIARHIA KIEVULUI Eparhii 34 (inclusiv 1 în Republica Moldova); episcopi 42 (inclusiv 1 etnic român în Republica Moldova); parohii 5 114; mănăstiri 60 BISERICA ORTODOXĂ AUTOCEFALĂ UCRAINEANĂ Eparhii 14; episcopi 14; parohii 1 195; mănăstiri 13 BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ (PATRIARHIA MOSCOVEI) Eparhii 2; episcopi 2; parohii ?; mănăstiri ? TOTAL: Eparhii 48; episcopi 58; parohii 6 309 + ?; mănăstiri 73 + ? Totodată, Biserica Ortodoxă Ucraineană (Patriarhia Moscovei) rămâne formal majoritară și are următoarea configurație: BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ (PATRIARHIA MOSCOVEI) Eparhii 53 – 2 = 51; episcopi 97 – 2 = 95 (dintre care 1 etnic român prorus); parohii 12 400 - ? (dintre care 127 românești); mănăstiri 247 - ? De precizat că mitropolitul Onufrie Berezovski, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei) este fost mitropolit de Cernăuți, fiind etnic ucraineană născut în nordul Bucovinei ocupat de fosta URSS. De asemenea, Biserica Greco-Catolică Ucraineană, de rit bizantin, se prezintă astfel: BISERICA GRECO-CATOLICĂ UCRAINEANĂ Eparhii 32; episcopi 32; parohii 3 828 (din care 6 românești); mănăstiri 115

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)