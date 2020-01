Vlad Filat, mesaje pentru Maia Sandu și Andrei Năstase: „Am avut o mare așteptare atunci când Parlamentul a adoptat acea hotărâre care a statuat caracterul captiv al Republicii Moldova”

Prima acțiune a majorității parlamentare, create în luna iunie 2019, de după adoptarea Declarației privind recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, urma să fie aprobarea unei legi care să le permită persoanelor judecate de fostul regim să aibă dreptul la o justiție echitabilă.



De această părere este fostul premier Vlad Filat, care spune că nu era vorba de eliberarea deținuților, dar despre asigurarea drepturilor elementare ale acestora.

Fostul premier i-a transmis astăzi liderului PPDA, Andrei Năstase, după ce magistrații de la Curtea de Apel au decis că rămâne la libertate și au respins recursurile conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Penitenciarului nr.13, că degeaba vorbește acum despre deținuți politici.

Loading...

„Eu am avut o mare așteptare atunci când Parlamentul a adoptat acea hotărâre care a statuat caracterul captiv al R. Moldova. Drept rezultat, prima acțiune care urma să fie făcută de către acel Parlament din acea perioadă și de către anumiți politicieni era să fie adoptată o lege care să prevadă că cei care au fost judecați cu încălcarea drepturilor elementare, a Convenției Europene pentru Drepturile Omului să aibă dreptul la o judecată echitabilă. Nu era vorba despre o așteptare să fim eliberați... Am înțeles că, acum câteva zile, unul dintre politicieni care era atunci s-a trezit ți i-a revenit ideea, doar că lingura este bună când este mâncare. Când nu este mâncare, deja e mai complicat”, a declarat Vlad Filat.

Fostul premier a catalogat decizia de astăzi a Curții de Apel, care recunoaște legalitatea reducerii termenelor de detenție, drept „un test”, adăugând că magistrații au luat o decizie legală. Iar faptul că Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul nr.13 s-au adresat în judecată reprezintă „o reacție la anumite expuneri publice, bazate pe emoție și interes strict politic de imagine”.

„Vă aduceți aminte, am impresia că doamna Maia Sandu prima a ieșit cu mari pretenții și au urmat și alte expuneri, însă m-a mirat enorm de ce acești oameni nu s-au expus atunci când am fost reținut ilegal, când am fost judecat cu ușile închise, condamnat și deținut, dar acum a fost așa o competiție… Până acum era cine l-a eliberat pe Filat și acum e cine îl bagă înapoi pe Filat la pușcărie. Asta demonstrează ca avem foarte mult până să ne considerăm o societate sănătoasă, în general să avem o clas politică sănătoasă”, a mai spus Filat.

Vlad Filat a adăugat că nu a luat o decizie vizavi de revenirea sa în politică, dar spune că va fi „plenar împreună cu colegii mei din PLDM, partid care, la fel ca mine, a fost lovit, nedreptățit și a suferit enorm”.

https://www.ziarulnational.md/