Vlad Plahotniuc: Antreprenorii moldoveni au înţeles, în ultimii ani, că au ȋn stat un partener, nu un adversar

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

“Unul dintre motivele pentru care Premierul Pavel Filip și cu mine facem echipă bună este că avem experiență ȋn mediul de business și ȋmpărtășim aceeași viziune - că Moldova și economia de aici se vor dezvolta ȋn măsura ȋn care afacerile vor crește și vor prospera, asigurând noi și noi locuri de muncă”, ascris Vlad Plahotniuc, într-o postare pe Facebook. “Antreprenorii din raionul Strășeni au ȋnțeles că suntem de partea lor și de partea tuturor cetățenilor, pentru că ȋn ultimii ani au avut ȋn stat un partener, nu un adversar. Pe mai departe, vor liniște, stabilitate, taxe și impozite mai mici, mai puțină birocrație. Perfect, asta vrem și noi, asta am ȋnceput să facem și tot pe drumul ăsta mergem mai departe”, a mai scris Vlad Plahotniuc.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)