Vlad Plahotniuc anunță Salarii Bune pentru Moldova! Din 1 decembrie vor crește salariile la peste 150 de mii de bugetari

„Reforma salarizării, pe care o numim „Salarii bune pentru Moldova” este una dintre măsurile despre care am vorbit la Marea Adunare Națională a Partidului Democrat de duminică, unde am anunțat un vast program de acțiuni pentru Moldova, pentru bunăstarea cetățenilor noștri”, a punctat Plahotniuc.

„Datorită reformei, nici un angajat din sistemul public să va mai primi salariu mai mic de 2.000 de lei. Aceste majorări salariale, cu 20, cu 50, pentru unii chiar cu 90 de procente vor intra în vigoare din întâi decembrie anul curent, anul 2018, și conform acestei reforme, în fiecare an, Guvernul va fi obligat să majoreze salariile la bugetari așa cum au fost modificate acum”, a oferit detalii liderul PDM.

Politicianul a atras atenția că unul dintre cele mai importante efecte ale reformei salarizării, inițiate de Partidul Democrat, este că se rezolvă o problemă cronică din sistemul public, unde din totalul celor 200 de mii de funcționari, aproximativ 36 de mii primesc salarii sub minimul de existență, sub 2.000 de lei.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.