Vlad Plahotniuc: Guvernarea democrată vă oferi mai multă bunăstare pentru oameni, pentru Moldova

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

România are 103,7 tone de aur în rezerve, o arată un raport întocmit de BNR. Această cantitate are o valore de 3,843 miliarde de euro, conform prețului aurului pe piața internațională. Circa 10% din rezerve sunt în aur.

«Prin măsurile pe care le-am luat, asta am urmărit – să ȋncurajăm investițiile ȋn țara noastră și să creăm noi locuri de muncă. Astfel, viața ȋn sate și orașe va fi mai dinamică, va căpăta mai multă culoare, iar guvernarea democrată vă putea oferi mai multă bunăstare pentru oameni, pentru Moldova», a scris Vlad Plahotniuc.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)