Vlad Plahotniuc și familia sa are interdicție de intrare în SUA

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc și familia sa au interdicție de intrare în SUA din cauza implicării în acte de corupție, arată un comunicat oficial al Departamentul de Stat al SUA. Plahotniuc, soția sa, Oxana Childescu, și cei doi copii au fost desemnați chiar de Mike Pompeo, secretarul american de Stat, drept persoane implicate în ”acte semnificative de corupție”, potrivit comunicatului.

”Decizia de astăzi transmite un semnal puternic că SUA nu tolerează corupția și e alături de poporul din Moldova în lupta lor anti-corupție”, se mai arată în comunicatul citat.

Anul trecut, Departamentul de Stat al SUA îi aplicase aceeași sancțiune lui Liviu Dragnea și copiilor acestuia, tot pentru implicare în acte de corupție.

Vlad Plahotniuc a plecat din Moldova imediat după ce fostul guvern de coaliție Maia Sandu a preluat puterea. Ulterior, el a fost dat în urmărire internațională pentru o presupusă implicare în acte de corupție. Anterior, el fusese omul forte din Moldova timp de aproape un deceniu.

Comunicatul oficial al Departamentului de Stat:

Today, I am designating former Moldovan official and oligarch Vladimir Plahotniuc due to his involvement in significant corruption. In his official capacity, Plahotniuc was involved in corrupt acts that undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in Moldova.

This designation is made under Section 7031(c) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2020 (Div. G, P.L. 116-94). Under Section 7031(c), once the Secretary of State designates officials of foreign governments for their involvement, directly or indirectly, in significant corruption, those individuals and their immediate family members are ineligible for visas to the United States.

The law also requires the Secretary of State to either publicly or privately designate or identify such officials and their immediate family members. In addition to Plahotniuc, I am designating his wife, Oxana Childescu; his son, Timofei Plahotniuc; and his minor child.

Today’s action sends a strong signal the United States does not tolerate corruption and stands with the people of Moldova in their fight against it. The Department will continue to use these authorities to promote accountability for corrupt actors in this region and globally.