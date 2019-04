Vlad Plahotniuc: Luna aprilie începe cu vești bune pentru pensionari. De azi, intră în vigoare indexarea pensiilor cu 5,3%

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Din data de 1 ianuarie, pensiile au mai fost majorate cu 10 la sută, pentru persoanele cu venituri mici, ceea ce înseamnă o creștere de peste 15 la sută în acest an.

”Luna aprilie începe cu vești bune pentru pensionari. De azi, intră în vigoare indexarea pensiilor cu 5,3%, iar înaintea sărbătorilor pascale, pensionarii și beneficiarii de alocații sociale mai mici de 2.000 de lei vor primi ajutorul de Paști de 600 de lei, așa cum am promis. PDM își îndeplinește angajamentele asumate”, scrie Vlad Plahotniuc.

