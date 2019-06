VLAD PLAHOTNIUC, MESAJ DIN PMAN: Nu am acceptat condiţiile lui Dodon! Nu am acceptat să împart ţara pe bucăţi!

Vlad Plahotniuc a venit cu un mesaj către popor de pe scena din PMAN:



PDM am incercat din răsputeri să facem alianţă, să lucrăm pentru Moldova, să facă ceea ce am început şi chiar mai mult. Să facă drumuri, să majorizeze pensii, salarii, să dea copiilor bani, să facem bine poporului nostru. Dar a venit Dodon şi a încercat să mă convingă să accept federalizarea RM să împărţim ţara pe bucăţi, să o dăm celor care râvnesc să o ia. Nu am acceptat condiţiile lui, nu am acceptat să-mi tradez ţara. N-am acceptat să semnez acel document, să o vând străinelor, cum a făcut-o Dodon!

Dodon cu PSRM şi ACUM care nu ştiu pe ce lume se află acum, disperaţi, au capturat Parlamentul şi votează ce le dă în cap. Ar putea să voteze tot ce vrea Dodon, să voteze FEDERALIZAREA ŢĂRII!

DODON E TRĂDĂTORUL! Îşi doreşte dispariţia RM! A neamului! Singura soluţie este ca politicienii să se întoarcă la popor! PDM este gata să meargă în faţa poporului!