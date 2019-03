Vlad Plahotniuc: noi facem în primul rând coaliție cu cetățenii, până se trezesc partidele

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

”Până alte partide își numără mandatele și se gândesc ce să facă mai departe cu ele, noi preferăm să muncim și ne gândim la prezentul și viitorul țării. Iată de ce, am avut astăzi o ședință de lucru la partid, pe agenda căreia au fost, printre altele și câteva subiecte urgente, care necesitau decizii politice, în conformitate cu angajamentele pe care Partidul Democrat și le-a asumat în fața cetățenilor”, a spus Plahotniuc. Potrivit lui, Guvernul își va asuma astăzi răspunderea pentru acordarea indemnizației unice de 600 de lei de Paști pentru bătrâni, dar și pentru indexarea pensiilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)