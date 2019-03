Vlad Plahotniuc: nu putem aștepta până se trezesc unele partide, noi avem deja o coaliție cu cetățenii și am luat decizii pentru ca ei să nu sufere din cauza blocajului politic. Guvernul își va angaja astăzi raspunderea

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

”Am decis să oferim acești bani prin asumarea răspunderii Guvernului, deoarece există, totuși, riscul, ca, din cauza partidelor care refuză dialogul, blocajul politic în care ne aflăm după alegeri, să fie unul de durată, iar în rezultat, pensionarii ar fi putut să nu mai primească acești bani de Paști. Însă, prin decizia luată astăzi, ne asigurăm că, în a doua parte a lunii aprilie, banii vor ajunge la oameni, și ei se vor putea bucura de acest sprijin suplimentar pentru sărbătorile pascale. Am fi putut, desigur, să venim deja și cu alte decizii bune pentru cetățeni, dacă liderii unor partide nu ar continua să blocheze formarea unei majorități parlamentare și învestirea noului Guvern. Noi suntem deschiși dialogului și vrem cât mai curând să avem instituții deplin funcționale și să lucrăm pentru oameni. Cetățenii, pentru asta au votat partidele, nu ca ele să facă mofturi și să ducă țara din nou în alegeri anticipate”, a mai spus Plahotniuc.

În realitate, potrivit lui, în primele luni de zile din acest an, guvernarea PDM majorează pensiile pentru o mare categorie de pensionari cu 15,3 la sută: cu 10 procente au fost majorate la începutul anului, iar cu 5,3 procente vor fi majorate din luna aprilie. ”Nici un Guvern nu a făcut vreodată majorări atât de mari pentru pensionari”, a accentuat președintele PDM.

”Vrem, în primul rând, să le oferim pensionarilor un nou prilej de bucurie și, așa cum am promis înainte de alegeri, atunci, când am majorat pensiile cu 10 la sută. Vă anunț că pensiile vor fi indexate cu 5,3 la sută, adică aproape dublu față de ce era prevăzut, pentru că se va lua în calcul media inflației pe ultimii 3 ani, nu doar pe anul precedent”, a precizat liderul PDM.

