Vlad Plahotniuc: PDM va promova un sistem de ȋnvățământ bazat pe colaborare ȋntre toate parțile implicate și va pune tot mai mare accent pe o educație modernă

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

"Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... După recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de fraudă, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțările externe, de care țara are nevoie cu disperare...

”Doamna Anastasia Rusu a ajuns deja la vârsta pensionării, însă nu se poate despărți de elevii săi de la Liceul Teoretic “Mircea Eliade” din Nisporeni. Spune că ei o ajută să își mențină, în continuare, spiritul și mintea tinere. Chiar mi-a dat idei de legi utile pentru tinerii noștri și îi mulțumesc pentru asta. Le mulțumesc și celorlalți dascăli și liceenilor de aici care au venit la întâlnirea cu noi. În liceul acesta sunt rezultate bune la învățătură și am văzut și de ce. Pentru că părinții, elevii și profesorii sunt o comunitate unită, dornică de performanță, în care se respectă și se susțin unii pe ceilalți”, a scris Vlad Plahotniuc, într-o postare pe Facebook.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)