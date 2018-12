Vlad Plahotniuc pe picior de egalitate la încredere cu Maia Sandu și Andrei Năstase chiar în sondajul realizat de simpatizanții PAS-PPDA

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Lider la capitolul încredere rămâne Igor Dodon, cu 15,6% aprecieri, în scădere cu peste 7 puncte procentuale față de situația din luna mai. În picaj este și Maia Sandu, care de la 9% a căzut la 3,3 la sută încredere. La un pas de Sandu este partenerul său de binom, Andrei Năstase, care se bucura de încrederea a 4% din cetățeni în mai și a ajuns la 3,2% acum. Aceștia au fost ajunși din urmă de către Vlad Plahotniuc. Liderul PDM se bucură de încrederea a 3% dintre cetățeni, la același nivel ca și acum o jumătate de an.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)