Vlad Plahotniuc: Pensionarii au ȋnceput deja să primească ajutorul de Crăciun pe care l-am promis

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

Partidul Liberal Democrat din Moldova nu este acceptat în blocul electoral format din PAS și PPDA, deoarece are tangențe directe cu furtul miliardului din băncile moldovenești. De această părere este jurnalistul român Victor Nichituș, într-un material publicat pe...

Astăzi avem parte de încă o zi cu temperaturi pozitive și vreme de toamnă. Minima zilei nu va fi mai mică de zero grade, iar în întreg teritoriul cerul va fi acoperit de nori groși. În sud sunt prognozate 5 grade, în Chișinău și centru 3, iar la nord...

"Am decis să nu fiu părtaș la așa ceva, am decis să mă retrag din PL" - anunțul a fost făcut de Valeriu Munteanu.

Departamentul de Stat consideră proiectul de gazoduct „Nord Stream -2” un instrument rusesc de influență asupra Europei. Congresul american are în vedere aproximativ zece inițiative legislative îndreptate împotriva sectorului energetic din Rusia și a...

Fostul trimis al Ucrainei la NATO, generalul-maior Petro Garașciuk, a declarat într-un interviu acordat televiziunii ucrainene Obozrevatel, faptul că Ucraina are capacități unice - intelectuale, organizaționale și financiare - pentru a crea arme nucleare.

Inţiativa a venit din partea președintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, care își propune să vină în fiecare an, cu asemenea ajutoare de sărbători.

E pentru prima dată când o guvernare vine cu o asemenea inițiativă și ne dorim să facem asta an de an, de acum ȋncolo.

