Vlad Plahotniuc: Vom continua cu noi măsuri pentru stimularea mediului de afaceri

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Partidul Democrat din Moldova are cea mai intensă campanie electorală, iar dialogul constant cu oamenii va aduce victoria formațiunii la alegerle din 24 februarie. Declarația aparține șefului staff-ului electoral al PDM, Vladimir Cebotari, și a fost făcută ]n cadrul unui briefing de presă.

Partidul Democrat din Moldova are candidați competenți pentru fotoliile de deputați, iar aceștia știu exact ce să facă pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Declarația a fost făcută de căre liderul PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul unor întâlniri cu alegătorii...

”Vom continua cu noi măsuri pentru stimularea mediului de afaceri, iar unul dintre proiectele de viitor ale PDM este introducerera cotei zero la impozitul pe profitul reinvestit”, a mai spus liderul democrat.

”Am fost și suntem mereu în discuții cu antreprenori și cu angajații lor, pentru a vedea cât și cum i-au ajutat modificările fiscale de până acum și de ce măsuri ar mai avea nevoie. Am făcut asta și ȋn Ștefan Vodă, unde am vizitat o fabrică de confecții și o vinărie. Ȋn ambele locuri se lucrează ȋn condiții bune, cu tehnologii moderne. Vrem ca astfel de companii, din cât mai multe domenii, să vedem ȋn toate regiunile din țară”, a scris Vlad Plahotniuc, într-o postare pe Facebook.

