Vlad Țurcanu: De ce a apărut un partid românesc la Chișinău?

Mai ales că, practic, majoritatea realizărilor concrete pe care le-au simțit cetățenii în ultimele trei decenii sunt legate de România. Sute de mii de moldoveni au devenit cetățeni europeni prin redobândirea cetățeniei române, iar alți zeci de mii s-au instruit datorită burselor oferite de România. Sute de grădinițe au fost renovate cu bani românești. Acordul de Asociere încheiat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană a fost posibil grație unui lobby fără precedent exercitat de dimplomația română, ca și regimul liberalizat de vize. Etc. Etc.

Actualitate 2 Septembrie 2019, ora: 08:34

Intr-un stat in care limba oficiala e romana, te pomenesti in regiuni in care nu esti inteles. In multe cazuri, localnicii abia de pot lega cateva cuvinte in limba romana. Vorbitorii de romana din stanga Nistrului spun ca se simt discriminati acolo, iar la Comrat daca nu cunosti rusa, te poti...