Vlad Țurcanu, liderul Partidului Popular Român: Toate argumentele sunt de partea unui viitor comun cu România

N-am reușit să consolidăm o societate și nu e de mirare, pentru că noi suntem o parte a poporului român și nimic din ceea ce au încercat unii să inventeze că ne-ar caracteriza din punct de vedere identitar nu poate rezista în timp, pentru că nu este adevărat. Niciodată nu vom reuși să edificăm aici în R. Moldova o viață frumoasă, câtă vreme vom contesta niște adevăruri clare, că suntem parte din România și am fost ocupați de ruși.

„Mi-ar plăcea să cred că, în această perioadă în care am avut, cel puțin pe hârtie, sau la modul oficial, independență în acest stat, acest ciot de țară care este R. Moldova, am avut libertatea interioară pe care mulți dintre noi n-au avut-o sau au avut-o și au pierdut-o.

Actualitate 2 Septembrie 2019

Intr-un stat in care limba oficiala e romana, te pomenesti in regiuni in care nu esti inteles. In multe cazuri, localnicii abia de pot lega cateva cuvinte in limba romana. Vorbitorii de romana din stanga Nistrului spun ca se simt discriminati acolo, iar la Comrat daca nu cunosti rusa, te poti...