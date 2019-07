Vlad Țurcanu: „Sub presiunea opiniei publice, dl. Popescu a retractat ce a spus, dar nu cred că a renunțat să creadă în asta”

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

„Ați văzut că sub presiunea opiniei publice, dl. Popescu a retractat ce a spus, dar nu cred că a renunțat să creadă în asta. Pentru că, altfel, de ce ar fi vorbit despre așa ceva? Cred că vor mai fi și alții care vor fi tentați să se joace cu asemenea declarații. Guvernul Maiei Sandu nu are nevoie de asemenea ”pilule amare”, pentru că pe margine stau diverși cârtitori, unii dintre ei, adepți ai Partidului Democrat, care se erijează acum în mari patrioți și ei nu au fost, nici când erau la guvernare, nici acum nu sunt. Ar trebui să nu ne jucăm cu declarațiile, pentru că sunt oameni care au suferit în războiul din 1992, sunt acte doveditoare că a fost o agresiune a Federației Ruse.”

Ar trebui să nu ne jucăm cu declarațiile, pentru că sunt oameni care au avut de suferit în războiul de pe Nistru, a subliniat analistul în cadrul emisiunii ”Ora de vârf” de la Radio Chișinău, adăugând că Guvernul condus de Maia Sandu nu are nevoie de asemenea ”pilule amare”.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să creadă în asta, este de părere analistul politic Vlad Țurcanu.

