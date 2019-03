Vladimir Cebotari explică sesizarea la CC: Oamenii nu trebuie să fie ostatici ai ambiţiilor politice

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

„Într-adevăr, deputatul PD a detectat o lacună serioasă în Constituția R. Moldova: după validarea alegerilor pentru un nou Parlament (nu mai târziu de 24 martie), Guvernul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. Parlamentul are trei luni la dispoziție ca să formeze un nou guvern (nu mai târziu de 24 iunie) și, dacă eșuează, este dizolvat și se organizează, peste încă două luni (24 august), noi alegeri. Validarea alegerilor pentru noul Parlament mai ia o lună (24 septembrie), apoi încă trei luni sunt necesare pentru formarea unui nou guvern (24 decembrie). Dacă se eșuează și de data aceasta, alegeri noi pot fi organizate doar în 2020, căci, conform Constituției, Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în același an. Prin urmare, un nou scrutin poate avea loc doar la sfârșitul lunii februarie 2020, iar validarea alegerilor – la sfârșitul lunii martie”, a spus Negru.

“Partidul Democrat este pregătit pentru mai multe scenarii, inclusiv al alegerilor anticipate. În acest caz intervine riscul lipsei unui Guvern func'ional, timp de un an de zile. Este inacceptabil ca Republica Moldova să nu fie guvernată şi să nu aibă persoane care sa reacţioneze în cazuri exepţionale. Oamenii nu trebuie să fie ostatici ai ambiţiilor politice”, a declarat Vladimir Cebotari.

