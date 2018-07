Guvernarea este pusă la zid și opoziția ar putea boicota alegerile din toamnă, consideră Vladimir Socor, analist politic al Fundației „Jamestown” din SUA.

Curtea Supremă de Justiție a pus cruce pe validarea alegerilor locale desfășurate la Chișinău pe 3 iunie. „Republica Moldova se transformă într-o dictatură”, afirmă reprezentanții unor partide politice și ai societății civile care au lansat Mișcarea de Rezistență Națională și planifică proteste ample.

Decizia Judecătoriei Chișinău, din 19 iunie, prin care alegerile din 3 iunie nu au fost validate, a fost menținută și de Curtea de Apel, și de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), la 21 și, respectiv, 25 iunie. Astfel, primarul ales Andrei Năstase nu își poate exercita funcția pe care chișinăuienii i-au încredințat-o.

Trecutul magistraților care au aruncat pe apa sâmbetei voturile alegătorilor





După decizia magistratei Rodica Berdilo de la Judecătoria Chișinău de a nu valida alegerile, din completul de judecători de la Apel, care au fost de aceeași părere, au făcut parte Ala Malîi, Ecaterina Palanciuc și Vladislav Clima. Nici imaginea celor trei judecători nu este fără cusur. Ei au ajuns în atenția presei prin faptul că au vândut mașini scumpe la un preț de chilipir, s-au ales cu donații de zeci de mii de euro din partea părinților, și-au construit castele, deși declară venituri mici și, printre altele, au cauze de rezonanță pierdute la CEDO.

CSJ a menținut hotărârea celorlalte instanțe de a invalida rezultatele scrutinului, iar printre magistrații, care au examinat recursul, s-a numărat și președintele Curții, Ion Druță. Cu o carieră de peste 20 de ani în domeniu, acesta este unul dintre cei mai controversați judecători din țară, numele său fiind legat de mai multe dosare prin care a fost prejudiciat bugetul de stat. Presa scria că Druță urma să fie cercetat penal pentru pronunţarea cu bună-ştiinţă a unor decizii ilegale în unele dosare. Tot el a fost unul dintre magistrații care, în aprilie 2015, au obligat Ministerul Finanțelor să achite unei companii de construcţii costul lucrărilor de demolare a Stadionului Republican, efectuate încă în 2007. Ulterior, ministerul a solicitat tragerea la răspundere a judecătorilor „responsabili de prejudicierea în proporţii deosebit de mari a bugetului de stat”. Aceștia însă, ca printr-o minune, n-au fost pedepsiți. Ceilalți doi judecători, care au participat la ședință, au fost Victor Burduh și Luiza Gafton.

Mișcarea de Rezistență Națională

Decizia celor trei instanțe a scos oamenii în stradă. Duminică, pe 24 iunie, a avut loc un amplu protest în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), iar altul se anunță pentru 1 iulie. În această săptămână, primarul ales Andrei Năstase și președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, au anunțat formarea unei Mișcări de Rezistență Națională. Din grupul de inițiativă, face parte și Viorel Cibotaru, președintele Partidului Liberal Democrat, Lilian Carp, deputat liberal, istoricul Octavian Țîcu, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și directorul IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu.

Aceștia au anunțat că, în fiecare săptămână, vor fi organizate proteste la Chișinău și în alte localități din țară, prin care vor cere validarea alegerilor, anularea sistemului de vot mixt, demisia și pornirea urmăririi penale pe numele președintelui CSJ, Ion Druță, și a celorlalți judecători, care au invalidat alegerile. Totodată, protestatarii au anunțat că se adună astăzi, 29 iunie, la ora 14:00, în fața sediului Comisiei Electorale Centrale, întrucât această instituție este obligată să ia act de decizia CSJ.





Berdilo: „Am respectat legea”

Mai mult, primarul Andrei Năstase a declarat că va reclama la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ilegalitățile comise de cele trei instanțe. Între timp, judecătoarea Rodica Berdilo a venit cu o replică pentru cei care au condamnat-o. Ea spune că nu a făcut altceva decât să respecte Codul Electoral și că își exercită profesia cu respect față de oameni. „Am citit comentarii pe Facebook în care mă înjosiți, mă insultați, mă întrebați dacă am părinți, dacă am rușine, demnitate, dacă-mi dau seama ce-am făcut, dacă pot dormi noaptea? Mă întrebați dacă îmi dau seama ce-am făcut, vă răspund: Îmi dau seama ce-am făcut, am respectat legea și vă promit că așa voi continua să fac”, menționează magistrata.

Și colegii Rodicăi Berdilo au publicat un mesaj pe aceeași rețea de socializare: „Colectivul de magistrați al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, dezaprobă și consideră imorale acțiunile de atac la persoană și ampla campanie de denigrare a judecătoarei Rodica Berdilo, în spațiul public, presă și internet”, se arată în postarea respectivă.

UE și SUA își arată dezamăgirea

Ambasadorul Uniunii Europene în R. Moldova, Peter Michalko, s-a arătat „extrem de dezamăgit de decizia CSJ”. Cu o reacție comună au venit Comisarul European pentru Politica de Vecinătate şi Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, și vicepreşedintele Comisiei Europene, Federica Mogherini. „Uniunea Europeană atenționează autoritățile R. Moldova să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că sunt respectate rezultatele alegerilor din Chișinău, recunoscute de observatorii naționali și internaționali și care reflectă voința alegătorilor”, se arată în declarația oficialilor străini.

Și reprezentanții Ambasadei SUA în țara noastră au criticat decizia CSJ, iar europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, consideră că „apar mari semne de întrebare privind separarea puterilor în stat în R. Moldova”.

Socor: „Există posibilități nelimitate pentru guvernare de a cumpăra alegerile”

Solicitat de TIMPUL să se pronunțe cu privire la situația din Chișinău, Vladimir Socor, analist politic al Fundației „Jamestown” din SUA, a declarat că guvernarea este pusă la zid în urma nevalidării alegerilor. „Nimeni în Moldova sau în străinătate nu se îndoiește de faptul că anume domnul Plahotniuc, care coordonează justiția și alte aspecte ale guvernării, a dictat aceste trei decizii, una după cealaltă. Le-a dictat de frica unei situații în care Andrei Năstase ar fi devenit primarul Chișinăului. Domnul Plahotniuc are o înțelegere neoficială, nedeclarată, dar pe care o vedem zi de zi, cu partidul condus de domnul Dodon. Ambele partide se tem de opoziția antioligarhică și proeuropeană”, spune expertul.

„Guvernarea este pusă la zid. Uniunea Europeană, în persoana unor reprezentanți de frunte, a declarat că asistența financiară pentru R. Moldova este condiționată de îndeplinirea prevederilor Acordului de Asociere. Printre acestea se numără respectarea sistemului pluripartid și a alegerilor libere. Alegerile parlamentare din toamnă nu vor putea fi libere în condițiile în care o jumătate din numărul deputaților vor fi aleși în circumscripțiile uninominale. Anume în aceste circumscripții există posibilități nelimitate pentru guvernare de a cumpăra alegerile, de a-i corupe pe alegători și de a-i mitui pe candidații posturilor de deputați”, consideră Vladimir Socor.

Plahotniuc: „Invalidarea alegerilor este un precedent periculos”

Expertul atenționează că apar dubii foarte serioase în privința scrutinului parlamentar din acest an. „Apare întrebarea dacă nu cumva ar fi cazul ca opoziția să boicoteze alegerile din toamnă. Eu nu sunt în favoarea unei asemenea decizii, ar fi o decizie extrem de greu de luat. Dar ne putem pune întrebarea dacă merită, în general, să fie organizate alegeri parlamentare, pe care guvernarea ar putea să le regizeze din capul locului după cum dorește”, afirmă analistul Fundației „Jamestown”.

Vladimir Socor vorbește și despre scenariile postelectorale ale parlamentarelor. „Văd cu toată claritatea că Partidul Democrat dorește un parteneriat cu socialiștii după parlamentare. Acest parteneriat, la rândul său, ar fi o consecință a dorinței domnului Plahotniuc și a guvernării de a deschide relații cu Rusia. Observ aici o serie întreagă de servicii foarte mari pe care dumnealui le-a făcut Rusiei, în speranța de a se împăca cu Kremlinul și de a-și deschide o poartă către Kremlin. Domnul Plahotniuc nu face planuri pe termen lung, el este un tactician, un operator pe termen scurt, dar dânsul și-a rezervat acest scenariu postelectoral”, menționează expertul.

De cealaltă parte, liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a declarat că „invalidarea alegerilor este un precedent periculos pentru toate partidele, inclusiv pentru PDM”. Și premierul Pavel Filip s-a arătat decepționat de decizia instanțelor de judecată și a menționat că „nu vede nicio logică în aceste acțiuni”.