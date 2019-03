Vladislav Inozemțev: „Principalul obiectiv al Moscovei este eșecul lui Petro Poroșenko”

- Ce consecințe vor avea aceste alegeri pentru vecinii Ucrainei, în special, pentru R. Moldova? - Consider că influența alegerilor din Ucraina asupra Moldovei se poate manifesta în trei feluri. În primul rând, este o chestiune de opțiune europeană. Dacă la Kiev vor câștiga forțele orientate spre un compromis cu Rusia, atunci euroscepticii își vor consolida practic influența lor și în R. Moldova. În al doilea rând, este important și aspectul „oligarhic”: orice întârziere a europenizării va atrage după sine creșterea influenței marilor businessmeni în politica ucraineană, ceea ce va accentua acest trend și în R. Moldova. În al treilea rând, dacă Kievul va începe să ducă tratative cu Moscova în privința Donbasului (nemaivorbind și de Crimeea), problema transnistreană va deveni una cu mult mai complexă și de durată mai lungă, fiindcă Rusia va începe să reflecteze la modul serios la „introducerea” creaturilor controlate de ea în statele independente, ceea ce poate duce la o paralizie a guvernării. Eu nu doresc așa ceva nici Ucrainei, nici R. Moldova. Londra, 17 martie 2019

Alegerile din Ucraina, din acest an, constituie unul dintre numeroasele exerciții electorale prin care a trecut această țară, dar, în același timp, este vorba de un scrutin neobișnuit. Sunt primele alegeri, care au loc după terminarea „fazei fierbinți” a războiului cu Rusia din anii 2014-2015, după implementarea Acordului de Asociere cu UE, precum și după crearea bisericii autocefale ucrainene. Poporul ucrainean trebuie să demonstreze ce lecții a învățat din anii precedenți, cât de ireversibilă este opțiunea în favoarea Europei și în ce măsură a depășit stereotipurile trecutului în privința propriilor săi politicieni.

Vladislav Inozemțev este un economist rus, doctor în științe economice. El conduce Centrul de Cercetare a Societăților Post-industriale, pe care l-a fondat în anul 1996. Este membru al Consiliului Rus de Relații Internaționale. A predat la Universitatea de Stat din Moscova și la Colegiul Superior de Economie. A fost cercetător asociat la Institut für die Wissenschaften vom Menschen din Viena, la Polski Instytut Studiów Zaawansowanych din Varșovia, la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik din Berlin și la Center for Strategic and International Studies din Washington. A fost redactor-șef al revistei „Svobodnaia Mîsli” în anii 2003-2011 și al ediției ruse a publicației „Monde diplomatique” în anii 2006-2007. Urmărind evenimentele din Ucraina, începând cu anul 2004, a publicat peste 200 de articole despre „revoluția portocalie” și „revoluția demnității” în presa rusă, ucraineană și internațională.

