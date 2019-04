Vocea Basarabiei: Milionul oferit de Soros pentru educație, tocat de Maia Sandu pentru ONG-uri și experți

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

Din banii de la Soros urma să fie modificată și programa școlară, apreciată de către toți specialiștii din domeniu drept învechită, greoaie și care nu ajută deloc tinerii să-și formeze deprinderile necesare pentru studiile de mai departe. În acest scop, după cum am văzut, au fost cheltuite aproape 270 de mii de dolari, au muncit în sudoarea frunții 140 de experți, dar carul curricular și acum e împotmolit.

”Licența pentru acest soft a expirat la 31 octombrie a.c. (2015 – n.r.), iar prelungirea acestuia pe următorul an poate fi achitată de școli doar din resurse proprii, deoarece Proiectul nu prevede cheltuieli pentru extinderea utilizării licenței. Totuși, Fundația a reușit să negocieze o reducere considerabilă pentru prelungirea licenței (de la 500 la 156 Euro), iar școlile interesate ar putea să o procure on-line de pe pagina web a Companiei sau prin transfer bancar în baza unei facturi/invoice. Cu părere de rău, școlile întâmpină dificultăți în procesarea unor astfel de plăți”, se arată în mesajul Fundației Soros, datat cu 11 noiembrie 2015.

Deși programul prevede, inclusiv în denumire, modernizarea sistemului învățământului din țara noastră, mai puțin de 40 la sută din fonduri au fost folosite anume în acest scop. Am solicitat de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informații privind cheltuielile realizate din banii de la Soros. Răspunsul autorității confirmă că partea leului din milionul oferit pentru învățământ a ajuns la devoratorii de granturi.

