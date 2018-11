Volker: ”Rusia lovește o navă, arestează vase și tot ea acuză Ucraina de provocare?”

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a confirmat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21, că are o comunicare stabilă cu şeful “Partidului Nostru”, Renato Usatîi, fugit la Moscova de frica justiţiei moldoveneşti.

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern...

Marina Ucrainei a emis un comentariu juridic, indicând faptul că, în conformitate cu articolele 17, 38 din Convenția ONU privind dreptul mării și articolul 2 din Tratatul între Ucraina și Federația Rusă privind cooperarea în utilizarea Mării Azov și strâmtorii Kerci, navele de război ucrainene se bucură de libertate de navigație în strâmtoarea Kerci și Marea Azov, ceea ce înseamnă că pot efectua trecerea prin strâmtoarea Kerci în orice moment, sub rezerva mentinerii siguranței navigației.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)