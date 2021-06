Vor vota românii unioniști cu tovarășa Davidovici (locul 10 în lista PAS)

Propagandista pro-rusă Natalia Davidovici apare într-un spot video al Partidului Acțiune și Solidaritate, unde spune: „simte o adevărată durere când aud atacuri reciproce despre naționalitate sau limba de comunicare. Timp de 30 de ani am fost divizați în „ai noștri” și „ai voștri”. (...) Haideți să facem singuri ordine în țara noastră, în propria noastră casă”.



Românii între Davidovici și imaginea Maiei Sandu

Natalia Davidovici uită, ca majoritatea pro-rușilor din R. Moldova care repetă aceste teorii, să ne spună exact -. E un detaliu cheie. Care este țara noastră, tov. Davidovici? Avem impresia că Țara noastră și „țara voastră” sunt două lucruri foarte diferite.

Oare nu cumva conaționalii tov. Davidovici, au divizat Moldova lui Ștefan cel Mare în 1812? Oare nu conaționalii tov. Davidivoci au intrat cu tancurile sovietice în Basarabia? Oare nu conaționali tov.Davidovici mențin trupe de ocupație în Transnistria? Oare nu conaționalii tov. Davidivoci refuză, timp de 30 de ani, să învețe limba majorității?



Păi și cine ne-a divizat în așa caz, domnilor de la PAS? Spuneți răspicat, să știe zecile de mii de români care intenționau să vă voteze, cine divizează și cine atacă pe teme precum naționalitatea și limba. Sunt oare băștinașii români cei care atacă etnicii ruși? Sau invers, conaționalii tov. Davidivoci, de 30 de ani, ne învață cum să ne numim limba și de ce etnie suntem?



După ce am văzut lista PAS, am fost de părere că personaje de genul tov. Davidivoci, vor fi „camfulate” și nu vor fi scoase în față, dar am greșit. Partidul Maiei Sandu face un PAS clar spre segmentul rusofil și abandonează orice speranță ca acest partid va fi un reprezentat demn al intereselor etnicilor români din Basarabia.

Același mesaj despre divizare și să facem ordine SINGURI în țara NOASTRĂ, am auzit de-a lungul anilor de la alți mari patriți-stataliști: Moțpan, Stepaniuk, Vlah, Dodon, Voronin, Lupu, Șor, etc.



Davidovici: Românii sunt fasciști

Comentatorii politici insinuează că ar exista un număr mare de români-unioniști care vor vota cu PAS. Noi nu suntem de acord cu această idee. Un român, un unionist, nu va putea sub nicio formă să pună ștampila pe PAS, și s-o trimită în Parlament pe Natalia Davidovici. Cei care vor face asta, sunt victima unei imagini idilice pe care Maia Sandu o are și pe care se ține întreaga construcție politică a PAS. Fără Maia Sandu, cu Davidovici în top 10, PAS nu trece nici pragul electoral. Românii văd de 30 de ani același tipar, apare un lider care se pretinde a fi „român”, care spune în șoaptă că: „ ar vota și pentru unire”, ca odată ce ajunge în vârful piramidei, să întoarcă armele și să se înconjoare de anti-români, camuflați în „reprezentanți ai minorităților”.

Vă reamintim, dragi români, din punctul de vedere al tov. Davidivoci, ocupația sovietică a Basarabiei a fost… eliberarea de sub fasciști. Adică noi, românii suntem fasciști, iar ei ocupanții, sunt eliberatori.



Păi și atunci cu ce se deosebește PAS de PSRM? Vom vedea după 11 iulie dacă greșim, și dacă există vreo diferență majoră sau nu, dar este clar că pe românii care vor vota totuși cu PAS, mai devreme sau mai târziu îi așteaptă o mare dezamăgire.

Mihai Ștefănescu