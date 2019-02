Voronin a fost un bețiv, iar Dodon - un liberal exemplar

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Procurarea celor 31 de autobuze „ISUZU Cityport” de către Primăria Chișinău a provocat controverse în R. Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că autobuzele ar fi la mâna a doua și prețul plătit pentru acestea, sub130 de mii de euro per...

Locuitorii unei regiuni miniere din Siberia au postat pe YouTube imagini de-a dreptul „post-apocaliptice”. Mașini, parcuri și zone de joacă pentru copii au fost acoperite de zăpadă neagră toxică, scrie The Guardian. O adevărată catastrofă ecologică produsă de om, au spus...

NEW YORK – În ultimii ani, globalizarea a trebuit să suporte un nou val de atacuri. Poate că unele critici sunt absurde, însă una dintre acestea este absolut justificată: globalizarea le-a permis multinaționalelor mari precum Apple, Google și Starbucks să eludeze plata...

Femeia descrie amănunțit noaptea de 16 mai, în care Voronin, venind acasă beat varză, a agresat-o cu bestialitate, speriind copilul și stricând toate lucrurile din casă: și veselă, și mobilă, și geamuri. „Apoi m-a înșfăcat de păr și m-a târât prin ogradă, lovindu-mă cu picioarele”, adăuga Antonina. În încheiere, ea sublinia că viața în aceeași casă cu Voronin nu mai are sens și recunoștea că se gândește să-și pună capăt zilelor. Totuși, Brîleacova ruga „pentru ultima dată” ca organizația de partid să ia atitudine fermă, deoarece „Nicolai Voronin a fost supus blamului public de mai multe ori. Comitetul de partid i-a dat mustrare, însă el continuă să se comporte ca un animal”.

Astăzi, avem posibilitatea să găsim în Arhiva OSPM (F-.218, I-.1, D-158) două adresări ale Antoninei Brîleacova către comitetul raional de partid, prin care ea denunța viața insuportabilă, în concubinaj cu Voronin. În scrisoarea din 19 septembrie 1951, femeia se plânge că, de când s-a căsătorit cu Nicolai, nu mai are liniște și pace. „Deși poartă în buzunar biletul de membru al partidului comunist, este un curvar și un bețivan. Vine acasă târziu și în stare de ebrietate și mă ia la bătaie de fiecare dată, strigând și amenințând în prezența feciorului minor”.

Nicolai Vladimirovici Voronin, rus de origine, se despărțise de prima sa soție, rămasă pe undeva cu un băiețel în brațe. Iar, după terminarea războiului, el s-a aciuat la Strășeni, unde a întâlnit-o pe tânăra Antonina Brîleakova, venită și ea de prin stepele Volgăi, ca să-i conducă pe moldoveni, după ce își pierduse bărbatul pe front. Cuplul însă a dat-o în bară chiar de la bun început. Nicolai, împătimit de pahar și scandalagiu, se prăpădea nopțile pe unde numai naiba știa, în timp ce Antonina, văzând că el nu vine, primea și alți bărbați în casa ei. Dacă Voronin se întorcea acasă și își găsea soția la locul ei, oricum o lua la bătaie, iar dacă se întorcea și n-o găsea, o chelfănea a doua zi. Apoi se duceau ambii la muncă și se batjocoreau reciproc, uneori informându-și până și șefii despre neînțelegerile pe care le aveau. Printre altele fie spus, Nicolai și Antonina erau ambii nomenclaturiști ai comitetului raional de partid (comunist).

Văzându-i cum își toarnă cenușă în cap, atât Vladimir Voronin, cât și Igor Dodon, am hotărât să răsfoim arhivele, pentru a afla de unde vin acești oameni. Evident că nu putem afirma cu siguranță că personajele despre care vorbim ar avea legături de rudenie cu politicienii nominalizați, însă asemănarea de nume ar putea totuși să ne trezească unele semne de întrebare…

