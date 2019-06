Voronin despre Năstase: El aici a venit să mai facă un ban, ați văzut ce castele are în Germania

Comportamentul isteric al liderului PPDA, Andrei Năstase, pretins ministru de Interne în Guvernul Alianței Kozak, în raport cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, este taxat dur de președintele PCRM.



Acesta a declarat, la postul TV Moldova 1, că Nătase nu are capacități de ministru de Interne.

«Ati văzut ce nivel are Năstase? El nici la stâna de oi nu trebuie să se comporte așa. El aici a venit să mai facă un ban, ați văzut ce castele are în Germania. Pânzari este o persoană cu caracter. Pe bărbatul acesta îl stimez foarte mult. Poliția nu trebuie implicată în această situație. Cum să facă regulă Năstase regulă în poliție, dacă el nu are capacități?», a mai declarat Voronin.

Cât despre Pânzari, Voronin spune că acesta este un polițist adevărat, care se bucură de respectul subalternilor, dar și al său.