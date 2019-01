Voronin: Dodon se laudă aiurea, amnistia înseamnă altceva! Această decizie a Rusiei e ca grebla pe apă

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

– Aveți dreptate. Dodon a avut vreo 7 sau 8 întâlniri cu Putin doar că eu nu am văzut niciun document semnat urmare a acestor întrevederi. Ne uităm că și televiziunea centrală din Rusia tot îl susține indirect pe Dodon, dar mulți deja își dau seama de calitatea acestor întâlniri sau de nivelul susținerii care îi este acordat lui Dodon sau partidului său. Este un fel de sprijin, dar nicidecum un ajutor cum ar putea Rusia să-l acorde. De ce nu îl ajută Rusia mai mult? (n.r. râde) Nu este de competența mea să răspund. Dar se vede că au înțeles ce-i de acolo cine este acest Dodon, ce autoritate este el în interiorul țării noastre și la ce se poate aștepta de la el în viitor.

În plus, această măsură nu este luată doar în privința moldovenilor, ci și a muncitorilor din Tadjikistan, Kirghistan, Uzbekistan, Kazahstan și mulți alții. Unde aici este meritul lui Dodon?

– Nicicum. Dodon s-a plâns că nu poate executa tot ce promite acolo pentru că el nu are majoritate și nu deține puterea. El a cerut acest ajutor ca să aibă majoritate și ca să poată hotărî ceva, doar că sunt de aceștia care au și majoritate și tot nu pot face nimic, acesta fiind în primul rând Dodon.

