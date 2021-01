Voronin îi numește idioți pe procurorii care nu investighează cum Dodon lua „kulioace” de la Plahotniuc: Trebuia să-i ia în prezența voastră?

„Pe kuliok (n.red. probabil Vladimir Voronin se referă la Igor Dodon) trebuiau să-l ia demult de guler și să-l ducă unde trebuie. Vedeți că despre kuliok acum nu se vorbește. El nu are imunitate. De ce nu se deschide acuma dosar? Că nu a fost aceea ce trebuia să fie în momentul când s-a transmis kuliokul (n.red. face referire la declarațiile PG că imaginile nu au fost înregistrate cu tehnică specială). Voi sunteți idioți aceștia care aveți pagoane (n.red. trad. rus. epoleți), care aveți funcții pe la Procuratură sau ce? Aceste kulioace trebuiau să fie transmise în prezența voastră? Când sunteți voi lângă dânșii? Ele se transmit în altă parte”, a declarat Voronin care aținut să precizeze că „așa nu se mai poate, așa se distruge țara și noi nu facem nimic. Suntem proști pentru că tăcem iar hoții aceștia au să fure mai departe”.

În cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul TV N4 că acum Dodon nu are imunitate prezidențială și că ar trebui deschis un dosar penal.

