Voronin se preface „șocat” de prezența fiului său Oleg la funeraliile interlopului Kitaeț: „E puțin spus supărat, vor fi razborci în familie”

Fostul președinte Vladimir Voronin pretinde că că a rămas șocat de prezența fiului său, Oleg Voronin, la funeraliile controversatului om de afaceri, Mihail Aizin, alias Kitaeț, cunoscut în anii 90 ca lider al unui grup criminal organizat și decedat pe 11 octombrie din cauza complicațiilor cauzate de Covid-19.

„Și eu l-am văzut pe site-ul dvs, și pentru mine a fost un șoc, am rămas portret. Eu niciodată nu am avut discuții cu el despre relații cu acest personaj. Eu singur nu am explicații. Cu flori, fără flori, nu contează. Eu nu pot spune ce are în minte un bărbat care are 58 de ani, acest Oleg Voronin. La 58 de ani ar fi normal să se orienteze, nu doar Oleg Voronin, ci oricine”, a declarat Vladimir Voronin în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

„E puțin spus supărat, vor fi mari razborci. Va fi convocată familia și vor fi mari discuții. Pentru mine e o lovitură, în mod serios și responsabil. Nu înțeleg de ce trebuia să facă această prostie”, a mai spus Vladimir Voronin.

Loading...

Fostul șef al statului consideră că Igor Dodon l-a decorat pe Mihail Aizin cu Gloria Muncii la ordinul cuiva.



„Eu cred că el a fost rugat de cineva foarte concret. Nu am suspiciuni pe nimeni. Aceasta este o excepție. El nu a fost hoț în lege, el a fost autoritate a lumii criminale”, a mai spus Voronin.



INVESTIGAȚIE TIMPUL - Datele pe care le detinem sunt pe 16 luni - de la 22 ianuarie 2008 pana la 29 mai 2009. In aceste 16 luni Oleg a cheltuit suma de peste 8 milioane de dolari, platiti de la cardurile personale