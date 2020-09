Votul transnistrenilor și lacunele legislative. Cum va fi de această dată?

În Transnistria sunt în jur de 300 de mii de concetățeni. Dacă raportăm acest număr la populația Republicii Moldova înțelegem cât de importante sunt voturile transnistrenilor. Cu toate acestea, statisticile ne spun că în condiții normale, începând cu anul 1994, la alegerile naționale au participat sub 10 mii de concetățeni de-ai noștri din Transnistria. În cazul algerilor prezidențiale din 1 noiembrie, Chișinăul propune deschiderea a 41 de secții de votare pentru alegătorii din regiunea din stânga Nistrului, comparativ cu scrutinul din 2016, numărul acestor secții de votare este în creștere cu 11 și aici apare o altă întrebare, Cum se vor mobiliza cei din Transnistria și sub presiunea cui se vor mobiliza pentru a participa la aceste alegeri?”

Timpul Liber 30 Septembrie 2020, ora: 08:29

