VOX POPULI /// „Dodon îi plin de păcate și dacă era procurorul independent, primul ar fi fost tras el la răspundere. La noi, în Moldova, trebuie Codruța Kövesi”

Europa Liberă: Vă este clar de ce a fost dat jos guvernul Sandu și învestit un alt guvern?

– „Da, cu ochiul liber se vede, doamnă, fiindcă Dodon îi plin de păcate și dacă era procurorul independent, primul ar fi fost tras el la răspundere. La noi, în Moldova, trebuie Codruța Kövesi. Să vină și să-i pună pe toți la punct! Procuror european! De atâta la noi, în Moldova, trebuie un procuror independent, să-i pună pe toți la locul lor, că nu mai putem rezista, credeți-ne, nu mai putem! Și nu-s eu singura, sunt mii de oameni, care o să luăm furcile și o să ieșim în stradă. Nu credeți, dl Dodon, că noi ne lăsăm! Să știți că următorul mandat nu-l puteți câștiga. Cum ați putut s-o dați jos pe Maia Sandu – cinstită, curată, când a vrut să ajungem undeva? Măcar vreau să ajung și eu, să nu mor, să trăiesc și eu puțin bine. Dar unde-i viitorul copiilor mei? Copiii mei sunt plecați peste hotare. Pentru ce am crescut eu copiii? Să se ducă în alte țări și să ridice economia altor țări? Dar noi ce să facem? Trăiește tu, dle Dodon, și ceilalți cu 1.400-1.500 de lei! Nu vi-i rușine, oamenilor, nu v-ați săturați să furați, nu v-ați săturat să vă bateți joc de oameni?! Nu mai putem, am ajuns la capătul răbdării!...”

