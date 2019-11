Vrea să-l dea rușilor? Un lider din coaliția PSRM-ACUM confirmă că Igor Dodon vrea să controleze Aeroportul

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

Recent presa de la Chișinău și din România au publicat câteva analize potrivit cărora după preluarea puterii de la Chișinău, în iunie a.c., Igor Dodon și PSRM promovează interesele Rusiei (a serviciilor secrete ruse) în preluarea Aeroportului Chișinău de la investitorul european Nahtaniel Philip Rothschild. Presa rusă a scris că unul miliardarul rus Roman Troţenko râvnește la Aeroportul Chişinău, iar rușii ar fi gata să propună proiecte tentate de modernizare a aerogării numai ca acesta să le revină lor. Dorința acestora, potrivit experților în securitate, se explică prin faptul că Aeroportul Chișinău poate deveni un cap de pod rusesc la frontiera UE și o platformă de control a Ucrainei. În plus, Aeroportul Chișinău este singura punte de acces a Rusiei în Transnistria după escaladarea, în 2014, a conflictului ruso-ucrainean, când Kievul a blocat accesul Moscovei în Transnistria.

Acum câteva zile, deputata Marian Tauber, declara într-un interviu oferit „Europei Libere” că Igor Dodon ar avea interese financiare ca aerogara din Chișinău să ajungă la ruși. „Dodon are interese personale - aeroportul urma să revină businessmanului Troţenko din Rusia, iar Dodon urma să primească din afacere 100 de milioane de euro”, declara Marina Tauber.

În contextul crizei politice de la Chișinău, provocată de partajarea de către componentele coaliției de guvernare a funcției de procuror general, Moțpan a scris pe pagina sa de Facebook că nu pot fi excluse interesele obscure inclusiv ale PSRM „de a prelua sub control instituțiile strategice ale statului, în primul rând, Aeroportul Internațional Chișinău, dar și cel de la Mărculești”.

