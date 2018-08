Vrei să ai rezultate excelente la examene sau serviciu? Iată ce alimente trebuie să consumi când vrei să te concentrezi mai bine

Vrei să ai rezultate excelente la examene sau în cadrul evaluărilor de la serviciu? O alimentație inteligentă te poate ajuta să te concentrezi mai bine.



Îți faci griji pentru notele pe care le vei obține la examenul care se apropie sau nu poți dormi gândidu-te cum va decurge următoarea evaluare? În afară de învățat, recapitulat și exersat trebuie să îți schimbi și meniul pentru a te asigura că obții cele mai bune rezultate. Cu ajutorul unui meniu sănătos nu vei avea rezultate doar pe termen scurt, ci vei fi gata să rezolvi situațiile neprevăzute și să te concentrezi pe aspectele pozitive în orice moment.

Nu este nevoie să petreci toată noaptea învățând, ci mai bine te odihnești și îți modifici meniul. Dacă supui organismul la un efort brusc este posibil să apară stresul și anxietatea, care te vor împiedica să realizezi ceea ce ți-ai propus. Odihna insuficientă crește riscul greșelilor, așa că este mai bine să eviți epuizarea exact înainte de examene. Exersează treptat, realizează o schemă logică o noțiunilor învățate și adoptă dieta potrivită.



Iată ce alimente trebuie să alegi atunci când vrei să te concentrezi mai bine:





Aromate și gustoase, afinele te ajută să-ți îmbunătățești rapid performanțele. Potrivit studiilor de specialitate, consumul zilnic de afine previne leziunile cerebrale și stimulează memoria și funcțiile cognitive. Aceste fructe sunt foarte bogate în antioxidanți, care previn efectele nocive ale radicalilor liberi și stimulează circulația sângelui spre creier. De asemenea, asigură o imunitate puternică și previn depunerea colesterolului pe pereții arterelor. Afinele au puține calorii, așa că nu ai niciun motiv să le ocolești.Savurează-le cât mai des! Le poți combina cu fulgi de secară , lapte de orez, miere și scorțișoară pentru un mic dejun care îți dă energie sau poți amesteca afine cu fulgi de drojdie și semințe crude de floarea soarelui pentru a obține o gustare sățioasă, care te ajută să reziști în fața prăjiturilor și a fursecurilor. Adaugă o aromă aparte smoothie-urilor cu 100g de afine, iar la ora cinei consumă-le cu felii de țelină și dovlecel la cuptor, alături de cuburi de brânză Cheddar.

2.Nuci

Miezul de nucă nu este destinat exclusiv prăjiturilor sau cozonacului. Este o sursă importantă de acizi grași Omega-3 și proteine, fiind util atât pentru efortul intelectual, cât și pentru reconturarea siluetei. Specialiștii îți recomandă să consumi miezul de nucă în combinație cu piersici, caise, căpșuni sau afine. În acest fel vitaminele și mineralele vor fi preluate mai rapid de organism, iar grăsimile sănătoase stimulează producția de neuroni. Amestecă nuci crocante cu fructe și iaurt grecesc și vei avea un randament îmbunătățit în timpul studiului fără senzația constantă de foame pe care ți-o dau alimentele de tip fast food.

De asemenea, poți fi creativă cu rețetele. Majoritatea aluaturilor pot fi modificate pentru a adăuga miez de nucă, iar la salate este mai sănătos să uiți de crutoane și să le înlocuiești cu nuci. Astfel, în timp ce te concentrezi asupra învățatului nu te vei simți amețită sau copleșită de oboseală, iar după obținerea rezultatelor finale vei avea și o siluetă armonioasă.

3. Ciocolata

Datorită conținutului ridicat de flavonoizi, ciocolata stimulează circulația sângelui spre creier și îmbunătățește capacitatea de concentrare. De asemenea, previne apariția ridurilor și elimină imperfecțiunile. Pentru a te bucura de proprietățile nutritive ale ciocolatei este foarte important ce sortiment alegi. Citește etichetele cu atenție și selectează numai ciocolată cu un procent de minimum 70% cacao. În acest fel te asiguri că are un conținut ridicat de anitoxidanți și eviți produsele cu un exces de zahăr. Ciocolata are multe beneficii și precis este pe lista alimentelor tale preferate, însă trebuie să fii atentă și la mărimea porției pentru a preveni acumularea kilogramelor în plus. 30g de ciocolată neagră sunt suficiente pentru a te menține în formă și a putea studia pentru examene.

O poți combina cu fructe proaspete, fulgi de cereale sau migdale crude pentru a obține gustări delicioase, care te țin departe de gogoși, prăjituri sau chips-uri.