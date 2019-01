Vremea 3 ianuarie. Un val de aer polar se instalează în spațiul românesc (INFOGRAFIC)

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Astfel, va fi ger cu valori termice sub - 10 grade dimineaţa, local în centrul, nord-vestul ţării şi cu totul izolat în rest, iar noaptea, pe arii relativ extinse în nord şi centru, local în sud-vest şi pe spaţii mai mici în celelalte zone, cu precădere în dealurile sudice. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în regiunile vestice, nordice şi nord-estice, unde însă doar trecător şi izolat se vor semnala ninsori slabe sau fulguieli.

Vineri va fi și mai frig Valul de aer polar continuă să influențeze vremea, care se răcește și mai mult vineri, astfel că în toate regiunile valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această dată. Prognoza meteo estimează că temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 şi 1 grad, iar cele minime între -16 grade în estul Transilvaniei şi -3 grade pe litoral.

Cerul va avea înnorări şi temporar se vor semnala ninsori slabe, în cursul zilei la munte şi în centrul ţării şi pe spaţii mici în rest, iar noaptea, pe arii restrânse, cu precădere în regiunile vestice şi sudice. Izolat şi trecător, în regiunile sudice, după-amiază vor fi precipitaţii slabe şi sub formă de lapoviţă şi ploaie.

Noaptea de miercuri spre joi: În vestul, centrul şi nordul ţării precum şi în zona montană, înnorările vor persista. Local şi temporar vor fi ninsori slabe cantitativ, iar izolat şi trecător, mai ales la începutul intervalului, în regiunile vestice vor fi şi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ploaie. Temperaturile minime se vor încadra între -6 şi 0 grade.

