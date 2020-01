Vremea continuă să se încălzească în toată țara. Cât de mult vor crește temperaturile

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Potrivit meteorologilor se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta -6 grade, ziua termometrele vor indica 3 grade.

Firma Telestar Media SRL ce deține drepturile de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 și Canal 3, ce fac parte din holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc are un nou proprietar.

VREMEA. Prognoza meteo pentru joi, 23 ianuarie 2020. În jumãtatea de nord-est a ţãrii vor fi înnorãri în prima parte a intervalului, iar pe arii restrânse se vor semnala precipitaţii slabe, sub formã de ninsoare la munte şi în Transilvania, mixte în Moldova şi mai ales ploi în Dobrogea. În restul teritoriului şi al timpului cerul va fi variabil spre senin.

curs valutar 20 ianuarie 2020 euro coboara spre nivelul de 4 77 lei dolarul a crescut la 4 3105 lei CURS VALUTAR 20 ianuarie 2020. Euro coboară spre nivelul de 4,77 lei. Dolarul a crescut la 4,3105 lei VREMEA. Prognoza meteo pentru miercuri, 22 ianuarie 2020. Vremea va continua sã se încãlzeascã, astfel încât valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod caracteristic datei, cu maxime ce se vor situa în general între 1 şi 12 grade şi minime între -6 şi 3 grade. Cerul va fi variabil, dar în nordul, centrul şi estul ţãrii nebulozitatea se va accentua treptat şi din orele serii pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formã de ninsoare în Maramureş, Transilvania, Carpaţii Orientali şi Meridionali şi mixte în Moldova (la început ploi şi lapoviţã, apoi şi ninsori). Izolat, vor fi condiţii pentru polei şi gheţus.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)