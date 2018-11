Vremea se încălzește în acest weekend. De luni, se întorc ploile în spațiul românesc (INFOGRAFIC pentru CHIȘINĂU)

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

- Locuiesc împreună cu o mătușă, care are copii, însă aceștia nu au grijă de ea. Ea mi-a propus să întocmim un act, prin care mi-aș lua angajamentul de a îngriji imobilul în care locuieşte şi pe care, drept recompensă, îl voi primi de la ea cu titlu...

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a confirmat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21, că are o comunicare stabilă cu şeful “Partidului Nostru”, Renato Usatîi, fugit la Moscova de frica justiţiei moldoveneşti.

„În acest weekend vorbim de un proces de încălzire treptată a vremii, astfel încât temperaturile maxime vor înregistra la amiază valori de 10-12 grade în regiunile intracarpatice, pe parcursul zilei de sâmbătă, și chiar 14-16 grade în cursul zilei de duminică. În restul teritoriului, temperaturile vor fi la început în jurul valorilor normale pentru această perioadă, respectiv sâmbătă, în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, vor fi valori maxime de 4-6 grade. În Moldova vor fi temperaturi maxime de minus două – zero grade, însă, duminică, și în aceste zone procesul de încălzire va continua, astfel că în Moldova, la amiază se vor înregistra de la 2 până la 5-6 grade, iar în regiunile sudice vor fi între 8 și 12 grade”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alina Șerban, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)