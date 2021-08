„Vremuri bune” / Ceban pretinde că a fost rugat să tacă, în caz contrar Procurorul îl va liniști

Deși a fost invitat la Parada dedicată Zilei Independenței, nu a mers. Este vorba despre primarul general, Ion Ceban, care consideră că în condiții de pandemie organizarea unui asemenea eveniment de amploare a fost o decizie greșită. Mai mult edilul spune că i s-ar fi transmis prin persoane terțe că ar fi mai bine să tacă.

„Eu nu voi tăcea, chiar dacă mi s-a transmis că va veni Procurorul și mă vor liniști, eu vă spun: nu speriați ariciul cu fundul gol. Eu fac tot ce este legal. Ceea ce s-a întâmplat ieri în piață, că s-au cheltuit 6 milioane de lei, iar bani pentru profesori nu s-au găsit. Vă rog să vă revizuiți deciziile și să acoperiți banii pentru teste. Dacă aveți bani pentru chefuri, nu hărțuiți profesorii”, a spus primarul.

Ceban a calificat parada de Ziua Independenței drept un teatru:

„Nu am mers la paradă și consider că am făcut corect. Este un fel de „teatrul absurdului”. Nunta lui Chicu înmulțit la 100. Sunt foarte deranjat că în această perioadă nimeni nu a binevoit să ne răspundă care a fost mecanismul pe care trebuie să-l aplicăm în raport cu profesorii, educatorii, paznicii. Sunt revoltat. Ieri nu am vrut să stric sărbătoarea, dar mi s-a transmis în mod voalat să tac”, a spus Ceban.