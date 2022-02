VREMURI BUNE! MAI anunță reforme, dar ies abuzuri

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea va fi destul de caldă pentru această perioadă. Noaptea teritoriul țării va fi în continuare sub influența unui front atmosferic, ceea ce pe arii extinse va provoca precipitații...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Avocatul mai menționează că pretinde la încălcarea art. 8 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului, or, emiterea ordinelor de sancționare au avut un impact asupra dreptului la reputație profesională, la statutul obținut conform Constituției Republicii Moldova, la dreptul de a munci și a fi remunerat pentru munca depusă, la dreptul de a primi remunerația inclusiv în cazul suspendării din funcție, dar și că ambele ordine de sancționare au fost contestate în instanța de judecată.

„Elucidăm faptul că acest program flexibil a fost decis de către șeful subdiviziunii, șeful nemijlocit a acelui angajat, ci nu de către comandant. Moment cheie în această circumstanță, pentru a limpezi această conjunctură, este faptul că Trocin nici nu cunoștea că respectivul angajat beneficiază de un program flexibil. Atestăm cu deplină amenitate dezacordul în privința faptului că anchetă de serviciu ulterioară a fost dispusă la propunerea domnului Bucliș Ion, care, la acel moment deținea poziția de șef interimar al BPDS Fulger. Cu riscul unei aluzii considerăm că avea un interes sporit de a fi destituit din funcție Trocin și nicidecum cu efect conciliator. Or, în asemenea circumstanțe compromise, funcția de șef al BPDS Fulger avea să îi revină dânsului, predicție devenită realitate ulterior. Cea de a doua anchetă de serviciu s-a soldat cu sancțiunea de retrogradare din funcție”, susține Sorici.

„Ancheta la care faceți referire dvs. a fost pornită la o distanță de 3 zile, după refuzul de a da curs solicitării pretențioase a lui Podarilov și anume impunerea neîntemeiată de a demisiona din funcție. Ancheta respectivă a fost pornită pentru o pretinsă abatere disciplinară, dar s-a soldat cu sancționarea incongruentă pentru cu totul o altă faptă eclectică. Nu se necesită o excogitație pentru a sesiza interesul imund de a pedepsi din voracitate sub orice formă persoana. Mutual, ca urmare a anchetei de serviciu inițiale a fost aplicată sancțiunea disciplinară de mustrare aspră. În mod precoce, în desfășurarea zilei de aducere la cunoștință către clientul meu respectivul ordin de sancționare, congruent i-a fost comunicat un alt ordin de suspendare de la locul de muncă, din motivul inițierii unei noi anchete de serviciu, pentru o pretinsă abatere disciplinară”, susține avocatul.

Vitiuc, cel care a executat ancheta de serviciu pe numele fostului șef al BPDS „Fulger”, după ce a văzut că nu are un răspuns concret la cele enumerate mai sus, ne-a sugerat că ar fi mai bine să adresăm aceste întrebări către Serviciul de Presă al MAI pentru că, susține Vitiuc: „Reieșind din specificul anchetei de serviciu și care au fost circumstanțele”.

Ciudat pare faptul că, deși a făcut declarații în scris, în cadrul unui dosar administrativ, Vitiuc nu l-a preîntâmpinat pe șeful IGP despre pasibilitatea tragerii la răspundere penală pentru mărturii sau declarații mincinoase conform articolului 312 și 313 din Codul Penal, precum a fost preîntâmpinați, sub semnătură, mai mulți participanți audiați de Vitiuc în cadrul dosarului, cum ar fi Victor Tudorovici, Maria Melnic, Vasile Stegărescu, Maxim Ursu, Maria Sturza, Cornel Răducanu, dar și alți câțiva angajați MAI. Același lucru a fost omis și în cazul audierii lui Eugen Cracan, șeful adjunct al DIE.

În declarațiile sale, pe care și le-a asumat sub semnătură, Podarilov susține că:

„Comisar-șef Cazimir Trocin, la solicitare domnului Evgheni Cracan, a declarat că va oferi suport în examinarea anchetei, doar după ce va parveni în adresa instituției o solicitare oficială. Ulterior, în timpul prezenței mele în biroul de serviciu al comisarului-șef Trocin Cazimir, personal nu am auzit careva acuzații directe, ori intimidări, pronunțate de către ultimul față de Cracan”, a declarat Melnic la SPIA.

La data de 20 Septembrie, într-o zi de luni, în timp ce se afla în concediu medical, Cazimir Trocin, șeful BPDS „Fulger” a fost chemat la o discuție cu șeful IGP, Iurie Podarilov. Discuția dintre cei doi a avut loc în biroul șefului IGP, în cadrul căreia, Podarilov deși i-a comunicat că nu are obiecții la persoana lui Trocin, și nici la activitatea acestuia la BPDS „Fulger”, în mod direct i-a cerut să părăsească funcția pentru că „nu ar face parte din echipă”, însă fără a invoca un motiv concret sau vreo abatere.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

