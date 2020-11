VW a decis să oprească producția modelului Passat datorită vânzărilor din ce în ce mai mici

Conform surselor este vorba de anul 2023, insa vanzarile din ce in ce mai mici anunta de fapt iesirea din fabricatie a masinii chiar incepand cu anul viitor.

Vedem conform datelor ca VW Passat a fost vandut in anul 2015 in peste 220.000 de exemplare iar in anul 2020 in doar 88.000 de unitati.

VW Passat iese din fabricatie imediat dupa ce Ford a anuntat ca renunta la gama Mondeo iar Opel renunta la modelul Insignia.

Singurii care raman pe pozitii sunt Renault Talisman, KIA Stinger si Peugeot 508.