Washington Post: Ura Rusiei pentru democrația liberală are o istorie veche și nu este nimic nou în disprețul rusesc față de Occident

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Traseismul politic, despre care este în vogă să se vorbească acum, fiind prezentat ca un fenomen prezent doar în ultimii ani exclusiv în politica moldovenească este, de fapt prezent începând cu primele parlamente de după independență. În plus, nu este...

Desigur, Rusia are și alte abordări fata de jurnaliști. Din când în când, aceștia sunt arestați, intimidați și chiar uciși de agenți ai statului. Asta se întâmplă atunci când nu există reguli și practici ale unei societăți liberale care să îi protejeze. Aceasta este o lume confortabilă pentru despoți și dictatori. Nimeni nu este surprins că Putin o preferă. Cât timp vor mai accepta americanii sa fie condusi de cineva care este de acord cu autocratul rus? – se intreaba la final publicatia.

Când Hrușciov a promis Occidentului că îl „îngropa”, acest lucru a provocat indignare, ridiculizare sau iritare. A fost o provocare pe care liderii americani nu au putut s-o ignore sau traca cu vederea. Dar americanii nu mai au astfel de lideri. Interviul pentru Financial Times cu Putin a ieșit vineri dimineață. În aceeași zi, după cină, președintele Donald Trump se întâlnise cu autocratul rus, râzând și glumind. A dat afară grupul de jurnaliști. „Scapă de ei. Stirile false sunt un termen excelent, nu? Nu aveți o astfel de problemă în Rusia, dar noi avem”, a spus Trump.

Dar ce înțelege Putin prin „ideea liberală”, cea care ar trebui să fie aruncată la coșul de gunoi al istoriei? Asa cum o intelege Putin, este mai degraba caricatura exprimat de radicalii e dreapta. Pentru el, „ideea liberală” înseamnă că „migranții pot ucide, jefui și viola fara sa pateasca nimic”. Acest lucru înseamnă că „copiii pot juca cinci sau șase roluri de gen”. Ideea liberală în ochii lui Putin nu are nimic în comun cu drepturile, libertățile sau separarea puterii, precum și cu independența jsutitiei, statul de drept, protecția proprietății private sau tot ceea ce face societățile liberale bogate și libere.

În acest context istoric are interviul pe care președintele rus Vladimir Putin îl ofera publicației Financial Times înaintea summitului G20. În conversație cu ziaristii, Putin s-a întors de mai multe ori la un subiect foarte familiar lui Lenin și lui Hrușciov. „Așa-numita idee liberală este depășită”, a spus Putin interlocutorului său. După câteva minute, a repetat din nou: „Ideea liberală este depășită.”

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

