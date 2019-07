Washington Post: Ura Rusiei pentru democrația liberală are o istorie veche și nu este nimic nou în disprețul rusesc față de Occident

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Desigur, Rusia are și alte abordări fata de jurnaliști. Din când în când, aceștia sunt arestați, intimidați și chiar uciși de agenți ai statului. Asta se întâmplă atunci când nu există reguli și practici ale unei societăți liberale care să îi protejeze. Aceasta este o lume confortabilă pentru despoți și dictatori. Nimeni nu este surprins că Putin o preferă. Cât timp vor mai accepta americanii sa fie condusi de cineva care este de acord cu autocratul rus? – se intreaba la final publicatia.

Când Hrușciov a promis Occidentului că îl „îngropa”, acest lucru a provocat indignare, ridiculizare sau iritare. A fost o provocare pe care liderii americani nu au putut s-o ignore sau traca cu vederea. Dar americanii nu mai au astfel de lideri. Interviul pentru Financial Times cu Putin a ieșit vineri dimineață. În aceeași zi, după cină, președintele Donald Trump se întâlnise cu autocratul rus, râzând și glumind. A dat afară grupul de jurnaliști. „Scapă de ei. Stirile false sunt un termen excelent, nu? Nu aveți o astfel de problemă în Rusia, dar noi avem”, a spus Trump.

Dar ce înțelege Putin prin „ideea liberală”, cea care ar trebui să fie aruncată la coșul de gunoi al istoriei? Asa cum o intelege Putin, este mai degraba caricatura exprimat de radicalii e dreapta. Pentru el, „ideea liberală” înseamnă că „migranții pot ucide, jefui și viola fara sa pateasca nimic”. Acest lucru înseamnă că „copiii pot juca cinci sau șase roluri de gen”. Ideea liberală în ochii lui Putin nu are nimic în comun cu drepturile, libertățile sau separarea puterii, precum și cu independența jsutitiei, statul de drept, protecția proprietății private sau tot ceea ce face societățile liberale bogate și libere.

În acest context istoric are interviul pe care președintele rus Vladimir Putin îl ofera publicației Financial Times înaintea summitului G20. În conversație cu ziaristii, Putin s-a întors de mai multe ori la un subiect foarte familiar lui Lenin și lui Hrușciov. „Așa-numita idee liberală este depășită”, a spus Putin interlocutorului său. După câteva minute, a repetat din nou: „Ideea liberală este depășită.”

