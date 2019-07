Wimbledon 2019 | Simona Halep - Victoria Azarenka (17:30), în turul 3 de la Wimbledon

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Sunt 100% convins că se va întoarce foarte curând în TOP 10 WTA. Are un psihic de campioană şi va deveni rapid o ameninţare reală pentru cele mai bune din lume la câştigarea trofeelor importante", a explicat Wilander, la Eurosport.

"Victoria Azarenka are acea foame de succes, iar acum reuşeşte să se adune şi să practice un joc foarte solid. Pare că face totul corect tactic şi nu e afectată negativ de dorinţa uriaşă de a câştiga. La evoluţia sa contribuie şi faptul că e sănătoasă. Faptul că a câştigat deja două meciuri aici o va ajuta mental.

Am jucat cu ea de mai multe ori şi mereu au fost partide echilibrate. Trebuie să fiu foarte consistentă, pentru că ea are un astfel de joc. Vede meciul foarte bine şi trimite înapoi multe mingi. Trebuie să fiu răbdătoare şi agresivă pentru a o învinge", a spua Azarenka, într-un interviu pentru Tennis Channel.

”Au fost meciuri foarte grele în trecut. Am jucat chiar aici acum trei ani (n.r. doi ani). Va fi un mare challenge pentru mine, va fi o partidă foarte grea. Ea nu joacă foarte plat, dar e extrem de agresivă. Vreau să câştig, cum vreau să câştig orice partidă. Partea mentală va fi decisivă, dar e important să fiu tare pe picioare. Pentru că ea loveşte foarte tare”, a spus Simona.

În ultima partidă disputată între cele două, Simona Halep s-a impus la All England Club, în faza optimilor, cu 7-6, 6-2. A fost unul dintre cele mai tensionate meciuri din cariera Simonei, un lucru pe care românca îl recunoștea cu ceva timp în urmă.

Pe cea mai importantă arenă de la All England Club, Simona și Vika sunt programate după partida de pe tabloul masculin dintre Kevin Anderson și Guido Pella.

