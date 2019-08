WTA Cincinnati: Simona Halep va debuta miercuri la competiția americană (duel cu Ekaterina Alexandrova de la ora 18:00)

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al...

Decizia de a se retrage de la Cincinnati aruncă o umbră asupra pregătirilor sale pentru US Open, care va debuta pe 26 august.

"Am mers la Mason (Ohio) duminică şi am făcut totul pentru a fi pregătită să joc în această seară (marţi) şi încă aveam bune speranţe după antrenamentul meu de dimineaţă. Însă, din nefericire, spatele meu nu este întotdeauna bine", a explicat Williams într-un comunicat.

Halep este favorita 4 a turneului de la Cincinnati, cu premii de 2,9 milioane de dolari. Ea a jucat finala anul trecut, fiind eliminată de Kiki Bertens. Turneul de la Cincinnati (Premier 5) se dispută în perioada 12-18 august, pe hard. Are premii totale în valoare de $2,944,486, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar directorul competiției este Andre Silva. Ultima campioană este Kiki Bertens, cea care a trecut în finală de Simona Halep. Primele patru favorite sunt Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova și Simona Halep.

