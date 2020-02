Zagorodnîi, înapoi la șefia ANSC! Riscă să fie demis a doua oară. Alaiba: „Că e cumătru cu Flocea de la CNA o fi o simplă coincidență”

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

Loreen, cea mai cunoscută câştigătoare a concursului Eurovision din ultimii zece ani, şi Ulrikke şi Sandro, concurenţi din partea Norvegiei şi Ciprului la ediţia din acest an a concursului, vor fi prezenţi la Finala Naţională a Eurovision Song Contest, care va avea loc...

Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP....

„Agenția Națională pentru Soluționare a Contestaților este o autoritate crucială în supravegherea procesului de achiziții publice, în asigurarea unei transparențe a acestuia. Autoritatea are sarcina să revizuiască și să corecteze greșeli admise la etapele anterioare din procesul de achiziții. Funcționalitatea acestei instituții este și una din condițiile din acordul încheiat între Moldova și Uniunea Europeană privind acordarea asistenței macrofinanciare de 100 milioane EURO, obligație asumată pentru debursarea primei tranșe. Chiar dacă Moldova deja a primit acești bani, este datoria noastră să menținem reformele funcționale și să nu admitem degradarea acestora. Asta, dacă vrem să ne recomandăm ca parteneri de încredere”, a mai spus deputatul.

„Din câte am aflat mai târziu, chiar și concursul nu a fost unul public, punctajele fiind calculate după ușile închise. Nici asta nu e conform legii. Zagorodnîi trebuia revocat pentru că nu a fost numit acolo legal. Asta și alte câteva acțiuni au condus la debursarea primei tranșe de asistență la UE în valoare de 30 milioane EURO (condiționalitatea numărul 2 – ține de soluționarea contestațiilor)”, a explicat Alaiba.

Potrivit deputatului, vara trecută, Parlamentul l-a demis pe Anatolie Zagorodnîi, din următoarele motive: nu îndeplinește condițiile legale de a fi fost numit în funcție, adică nu are trei ani de experiență în domeniul achizițiilor publice.

„Am impresia că Anatolie Zagorodnîi trebuie revocat de două ori pe an. Am înregistrat încă o inițiativă ieri. Săptămâna trecută, judecătoria Râșcani a scris istorie anulând o Hotărâre a Parlamentului pentru prima dată. Voința Poporului trebuie menținută. Și cred că faptul că domnul Zagorodnîi e cumătru cu Ruslan Flocea de la CNA o fi, ca totdeauna, o simplă coincidență. Așa e printre cumătri. Doar coincidențe”, a declarat Dumitru Alaiba.

